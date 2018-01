Bogdan Despescu, şeful demis al Poliţiei Române, mesaj pentru colegi. Ce îi transmite lui Carmen Dan

Bogdan Despescu, şeful demis al Poliţiei Române, a transmis un mesaj către colegii săi, în care le-a mulţumit pentru colaborare. Acesta a avut şi un mesaj indirect pentru Carmen Dan, cea care i-a cerut demisia. Astfel, Despescu a menţionat, referitor la ancheta poliţistului pedofil, că "În ceea ce mă privește, îmi exprim convingerea că timpul va demonstra că modul meu de acțiune a fost corect". Totodată, mai subliniază că îi roagă să îşi facă datoria cu același profesionalism "și să nu uitați că, indiferent de conjuncturi, care sunt trecătoare, ceea ce contează este îndeplinirea misiunii față de semenii noștri".

Redăm mesajul lui Despescu:

"Dragi colegi,

La finalul mandatului de inspector general, vă mulțumesc pentru sprijinul și încrederea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine să lucrez împreună cu dumneavoastră și să conduc Poliția Română. A fost o perioadă grea, darfrumoasă, cu foarte multe provocări și numeroase cazuri complexe rezolvate.

Deși am rămas mai puțini și am avut la dispoziție resurse limitate, cetățenii nu au resimțit acest lucru datorită nouă, celor care am știut să ne desfășurăm activitatea cu devotament, sacrificiu și respect față de lege și comunitate. Rezultatele vorbesc de la sine, Poliția Română fiind una dintre cele mai apreciate și respectate instituții, atât în România cât și pe plan internațional. Împreună, am reușit menținerea trendului descendent al criminalității sesizate, în special în privința criminalității stradale, criminalității comise cu violență și a celei din mediul rural, iar întreaga activitate a condus la creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni, înregistrându-se cel mai ridicat nivel al acesteia din ultimii 10 ani.

În același timp, sunt conștient că eforturile noastre, ale celor pentru care meseria de polițist este o vocație, pot fi umbrite cu ușurință de comportamente izolate ale celor care nu au înțeles că uniforma de polițist nu te poziționează deasupra legii. Un astfel de caz, căruia i-am acordat o atenție deosebită, a fost relatat și în ultimele zile. Vă asigur că am dispus luarea tuturor măsurilor pentru identificarea și prinderea persoanei în cauză, precum și pentru tragerea la răspundere a celor care nu și-au îndeplinit atribuțiile. Am făcut tot ce s-a impus pentru stabilirea cauzelor reale care au condus la această situație. Cred că doar așa putem să prevenim, cu adevărat, apariția unor astfel de vulnerabilități.

Nu am dorit să dau curs discuțiilor lansate în spațiul public întrucât am considerat că rezultatul anchetei este cel care trebuie să lămurească aceste aspecte. În ceea ce mă privește, îmi exprim convingerea că timpul va demonstra că modul meu de acțiune a fost corect. De altfel, activitatea mea profesională a fost întotdeauna caracterizată de respectarea legii, de integritate și echidistanță, iar unul dintre angajamentele asumate a fost toleranță zero față de orice individ care a încălcat legea, indiferent de calitatea acestuia.

La fel cum am spus de fiecare dată, este nevoie de lucru în echipă pentru a realiza menirea polițistului, aceea de a fi permanent în slujba cetățeanului și comunității. Sunt polițist de mai bine de 22 de ani și vă pot spune, din experiență, că munca de poliție nu este una simplă, însă atunci când este făcută cu pasiune, respect față de lege și comunitate, ea devine un mod de viață.

Am încredere că fiecare dintre dumneavoastră veți contribui la promovarea imaginii corecte a polițistului și la dezvoltarea sentimentului de demnitate și onoare în rândul nostru. În încheiere, vă rog ca în continuare să vă faceți datoria cu același profesionalism și să nu uitați că, indiferent de conjuncturi, care sunt trecătoare, ceea ce contează este îndeplinirea misiunii față de semenii noștri.

Chestor-șef de poliție Bogdan DESPESCU".