Bogdan Cristian Negrea, doctor în științe economice, este vicepreședintele CNMR

Coaliția Națională pentru Modernizarea României are un nou vicepreședinte, în persoana lui Bogdan Cristian Negrea, doctor în ştiinţe economice la Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne.

Doctor în ştiinţe economice la Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne și profesor universitar la Departamentul de Monedă şi Bănci, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Bogdan Cristian Negrea este, începând cu această săptămână, vicepreşedinte al CNMR pentru politici economice și monetare.

Activitatea domniei sale în domeniul economic – numeroase articole și studii publicate, editor-șef al revistei științifice The Review of Finance and Banking, profesor invitat la Universitatea Rennes 1, Franța, preşedinte al Comisiei de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor din cadrul CNATDCU, cercetător asociat la Centre d’Economie de la Sorbonne – va oferi expertiza necesară în cadrul CNMR în domeniul politicilor economice și monetare pentru modernizarea României.