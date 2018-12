Bobby Păunescu, lecţie de faliment: Fostele Studiouri din Buftea intră în insolvență

Acuzaţii grave la adresa Bobby Păunescu. O fostă cursantă îl acuză de înșelătorie

Bobby Păunescu pune pe butuci încă o afacere. Potrivit profit.ro, compania care deține fostele studiouri Media Pro din Buftea a intrat în insolvență. O situația în care se regăsește și postul de televiziune al omului de afaceri, b1 tv. Bobby Păunescu a fost contactat de jurnaliștii Realitatea TV pentru un punct de vedere, dar nu a răspuns până la difuzarea materialului.

Profit.ro scrie că, anul trecut, datoriile companiei Bucharest Film Studios, fostele studiouri Media Pro, depășeau 217 milioane de lei. În primăvară, Bobby Păunescu se arăta încrezător că celebrele studiouri nu vor lua calea falimentului.

"Practic am plătit o mare parte din suma, o să plătim şi altă parte. Cred că industria cinematografică din România merită ca studiourile Buftea să-şi revina la un moment dat," declarat Bobby Paunescu pentru Realitatea TV.



Tot în primăvară, compania Bucharest Film Studios și-a cerut în instanță insolvența. La scurt timp, a retras-o, după ce Guvernul a aprobat o schemă de ajutor pentru industria cinematografică. În iunie și iulie, compania a cerut din nou măsura în instanță, însă de fiecare dată cererea de insolvență a fost respinsă. Până acum, când solicitarea a fost acceptată.



În urmă cu trei ani, o altă afacere a lui Bobby Păunescu trecea prin proceduri similare. Firma Imar Arad, un producător de mobilă, a cerut insolvența companiei care deține jumătate din acțiunile postului de televiziune B1 TV.



La acea vreme, presa a încercat să deslușească implicațiile măsurii și a prezentat următoarele date. Producătorul arădean ar fi controlat de o companie al cărui acționar majoritar ar fi controlat tocmai de George Păunescu, tatăl lui Bobby.

Solicitantul insolventei B1 TV, Imar Arad, producator de mobila, are actionar majoritar Antreprenor RK, al carei actionar principal este Kalina Trust, inregistrata in Elvetia, controlata, conform informatiilor din media, de omul de afaceri George Păunescu, potrivit jurnalul.ro.



Potentialul insolvent, News Television Romania, are urmatorul actionariat: SC Dac Air SA – 44,571%, Brazen Limited Liability Company (SUA) – 22,858%, SC Pavo SA – 22,571% si Elan Schwartzenberg – 10%.

Societăţile Dac Air SA, Brazen Limited Liability Company (SUA) şi SC Pavo SA se află, potrivit jurnalul.ro, tot sub controlul familiei Păunescu.