Boala obrajilor pălmuiți sau a cincea boală a copilăriei: Primele simptome

Boala obrajilor palmuiti

Boala obrajilor palmuiti. Infectia cu parvovirus B19 este una dintre bolile contagioase ale copilariei.

Boala obrajilor palmuiti Infectia cu parvovirul B19 poarta numele de Boala obrajilor palmuiti din cauza rosetii din obraji pe care o provoaca sau "a 5-a boala a copilariei". Apare in majoritatea cazurilor in copilarie, insa daca apare in sarcina poate duce la complicatii grave.

Boala obrajilor palmuiti. Care sunt cauzele infectiei?

Asa cum ii spune si numele, boala este provocata de parvovirusul uman B19. Acesta este diferit de parvovirusul sau parvoviroza care apare la animale. Infectarea cu acest virus nu se poate face de la animale, cum nici oamenii nu pot da parvovirusul animalelor. Sunt 2 lucruri diferite.Infectia cu parvovirus este frecventa la varsta scolara, si are perioada de varf in sezoanele de primavara si iarna. Boala este contagioasa de dinainte ca eruptia sa apara. Atunci cand apar simptomele persoana nu mai este considerata contagioasa.

Boala obrajilor palmuiti. Simptome

Cele mai multe persoane infectate cu parvovirus sunt asimptomatice. Atunci cand simptomele apar variaza in functie de varsta.Cele mai comune simptome ale copiilor sunt:

durerile de gat

febra usoara

durerea de stomac

oboseala

mancarimile

Boala obrajilor palmuiti. O caracteristica specifica a bolii este aparitia unui eritem facial manifestat prin inrosirea accentuata a obrajilor. Adultii nu dezvolta simptomul "obrajilor palmuiti". Cele mai frecvente simptome la adulti sunt durerile articulare. Acestea pot dura de la zile pana la cateva saptamani. Cele mai afectate articulatii sunt cele ale mainilor, incheieturilor, genunchilor si gleznelor.

Cat de periculoasa este a 5-a boala a copilariei in timpul sarcinii?

In mod normal nu exista complicatii serioase pentru fat sau gravida in urma expunerii la acest virus. Insa daca manifesti simptome ale acestui virus sau banuiesti ca l-ai fi putut contracta de la cineva din preajma, mergi la doctor. Exista riscul sa transmiti infectia fatului, iar aceasta poate fi fatala pentru copilul nenascut.

Boala obrajilor palmuiti. Totusi, specialistii sustin ca peste 50% dintre gravide sunt deja imune la acest virus si nu mai exista sanse sa il contracteze si sa il transmita fatului.Se poate intampla ca infectia cu parvovirus B19 la fat sa cauzeze anemie severa.

Din aceasta cauza, gravida poate pierde sarcina. Acest lucru se intampla daca infectarea fatului apare in prima parte a sarcinii.Situatiile in care se intampla acest lucru sunt extrem de rare, dar trebuie sa fii precauta. In cazul in care contractezi virusul spre sfarsitul sarcinii fatul nu va pati nimic.

Boala obrajilor palmuiti. Cum se trateaza infectia?

Cazurile usoare sau moderate de infectie nu necesita mai mult decat ingrijiri speciale la domiciliu. Doar in cazul in care apar complicatiile se poate impune un tratament medical special.

Boala obrajilor palmuiti. In cazurile de anemie severa este nevoie de spitalizare si de transfuzii sanguine. Daca prezinti un sistem imunitar slabit, medicul iti va recomanda anticorpi pentru a lupta cu infectia.

Infectia cu parvovirus in sarcina este monitorizata cu atentie si sunt urmarite posibilele efecte asupra fatului. In cazul in care medicul descopera reactii in urma infectarii se administreaza medicamente pentru tratarea complicatiilor ce pot aparea la fat.

Avand in vedere ca virusul se transmite pe cale aeroba sau prin contactul direct cu obiecte contaminate, este bine sa fii foarte atenta la igiena, mai ales in timpul sarcinii.

Sursa: copilul.ro