Boala neștiută de care suferea Marcel Toader

Marcel Toader

Marcel Toader și-a ascuns problemele de sănătate dse mama sa pentru a nu-i face rău. Vedeta ar fi moștenit problemele cardiace de la tatăl său.

”M-au dus la spitalul militar și am fost operat imediat. Mi-a stat inima 3 ore. Doctorii mi-au explicat că nu aș fi supraviețuit dacă nu făceam sport… Nu am vrut să se afle pentru că mama e mai panicoasă, iar tatăl meu a murit în urmă cu 6 ani, tot din cauza unui infarct. Mă gândeam că mama o să afle că am probleme cu inima și că o să se gândească că o să sfârșesc ca tata”, a spus Marcel Toader cu 6 ani în urmă, scrie wowbiz.ro.

Avertizat de medici că dacă nu-și schimbă stilul de viață va avea probleme, Marcel a preferat să-și trăiască în continuare viața la maxim așa cum ăi plăcea și să ignore sfaturile specialiștilor.