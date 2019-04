Boala incurabilă de care suferă Mihai Bendeac

Mihai Bendeac

Mihai Bendeac se luptă cu o boală, considerată de mulți oameni ca fiind “incurabilă” și una dintre cele mai dese afecțiuni întâlnite în secolul vitezei în care trăim.

În vârstă de 36 de ani, Mihai Bendeac se luptă cu depresia de mai bine de 14 ani. Semnele maladiei, pentru că asta este, de fapt, și nu, o slăbiciune de caracter și nici nu este provocată din cauza lipsei de voință au apărut pe când el avea 22 de ani, pe vremea studenției – de altfel, tot în acea perioadă, el a avut episoade în care s-a ars cu țigara sau un moment în care s-a trezit că era ieșit pe fereastră pe jumătate. Depresia cronică l-a dus în pragul sinuciderii de trei ori și nu s-a ferit niciodată să vorbească despre ea.

“Am avut de luptat și cu niște probleme personale care au început pe la 22-23 de ani. Mă refer la depresii. A fost o luptă continuă. Când am ajuns în stadiul în care efectiv nu s-a mai putut, m-am dus să cer ajutor specializat și am încercat să o țin sub control. Dar e o chestie cu care trebuie să înveți să trăiești toată viața. În depresie nu există cuvântul ambiție. În fazele nasoale ale depresiei există doar: «Ridică-te din pat!». Ăsta e maximum de ambiție pe care poți să îl atingi. Mi s-a întâmplat să nu mă ridic din pat și trei-patru zile. E o chestie despre care nu prea se vorbește și sunt atât de mulți oameni care suferă de boala asta”, a declarat Mihai Bendeac pentru VIVA!.