FOTO EXPLICATIE: Boala FĂRĂ LEAC care chinuie milioane de oameni

Aceasta este boala care afecteaza milioane de oameni. Are efecte extrem de dure asupra corpului uman. Disconfortul resimtit la nivelul membrelor inferioare, cat si tendinta de a misca tot mai mult picioarele pot fi responsabile de sindromul picioarelor nelinistite.

Studiile facute asupra sindromului picioarelor nelinistite (SPN) arata ca aproximativ 10% dintre oameni ajung sa sufere de acest sindrom, in cea mai mare parte afectate fiind femeile.



Deoarece majoritatea persoanelor care observa aceste doua simptome le ignora, diagnosticul acestei boli este destul de dificil de pus, scrie bzi.ro.



Acele mici furnicaturi de la nivelul picioarelor care parca nu iti mai dau pace nici ziua, nici noaptea, si disconfortul creat pot fi din cauza unui deficit mare al vitaminei B12 in organismul tau.



In plus, daca ai inceput sa te plimbi noaptea prin casa doar ca sa simti ca iti obosesti suficient picioarele pentru a dormi, tine cont de faptul ca acest sindrom al picioarelor nelinisttite se poate reflecta si asupra relatiei cu partenerul tau. Agitatia nocturna pentru ca nu iti gasesti starea sau pozitia in care sa te odihnesti il pot trezi si pe el.