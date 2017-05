Boala de care suferă Mircea Radu. Mărturisiri făcute de el

Mircea Radu a povestit într-o postare pe blogul său despre boala cu care se confruntă şi clipele dureroare prin care trece.

Realizatorul tv şi-a început postarea: Noapte grea, cu somn întrerupt din cauza spondilozei cervicale de care sufăr. Am coborât în bucătărie și am umblat în raftul cu medicamente – știam unde e dar nu m-am uitat în el niciodată – am găsit pastile de toate felurile, mici, rotunde, lunguiețe, colorate pentru afecțiuni care nu mi-ar fi trecut prin cap că există. Și un plasture pe bază de ardei iute; cum ar fi să îl iau cu mine și să-l înmoi în ciorbă la un restaurant?…

Era liniște, vecinii dormeau și câinii lor și canarii lor și pisicile lor toate. Cerul era senin, cu stele, o lună și un avion ce pâlpâia în drumul lui spre vest, Paris-London-New York, cum scrie pe sticluțele de parfum. Mi-a venit să beau un pahar de vin; aveam o sticlă deshisă deja, cu un cabernet sauvignon profund și catifelat și să ascult River Is Waiting a domnului John Fogerty dar am renunțat la ambele; nu avea niciun sens, durerea nu mi-ar fi trecut. Am înghițit paracetamol cu apă de la robinet – ”s-o lași să curgă mai mult dacă vrei mai rece” am auzit în minte vocea asta familiară, de demult, din copilăria mea… M-am așezat în pat, pe spate, așteptând cu ochii deschiși amețelile și amorțeala pentru că, din ce am citit, spondiloza nu vine nicidată singură.