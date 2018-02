Șoc pe piața monetară. BNR a majorat pentru a doua oară în 2018 dobânda de referință

BNR a decis astăzi majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an de la 2% pe începând cu 8 februarie 2018 şi a decis şi majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit de la 1,25% la 1% pe an. Totodată rata dobânzii aferente facilităţii de creditare a fost majorată la 3,25% de la 3%.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 8 februarie 2018, se arată într-un comunicat de presă al instituţie.

De asemenea, instituţia a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an de la 1% pe an, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,25% pe an, de la 3% pe an.

O altă hotărâre vizează păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Decizia BNR reprezintă o veste neplăcută pentru cei care plănuiesc să se împrumute anul acesta de la bănci. De altfel, analiștii financiari estimează că dobânda de referinţă va continua să crească până la 3%.