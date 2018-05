Banca centrală menţine dobânda cheie şi ratele rezervelor minime obligatorii

FOTO: Grup RC

BNR a majorat dobânda-cheie la 2,5%, având în vedere nivelul ridicat al inflaţiei şi unele dezechilibre macroeconomice.

Dobânda-cheie a fost menținută la 2,25% în aprilie, în timp ce majoritatea analiştilor anticipau o nouă majorare - pentru a da mai mult timp pieţei să încorporeze efectul majorărilor din lunile precedente, precum şi pentru a primi confirmarea prognozei de inflaţie.

De asemenea, Consiliul a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,5% pe an, de la 1,25% pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,5% pe an de la 3,25% pe an.