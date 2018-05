Dezvăluire explozivă. Cui aparține de fapt BMW-ul cu care Dragnea a mers la mare

Liviu Dragnea, la volanul BMW-ului

BMW-ul cu care Dragnea a fost la mare ar aparține firmei la care este acționar fiul său, scrie presa din Teleorman. Victor Ponta are altă surse.

BMW-ul lui Dragnea continuă să atragă interes. Limuzina pe care șeful PSD o conducea la întoarcerea de pe litoral este înmatriculată în judetul Teleorman și este înscrisă, în acte, pe firma ROMCIP, deținută de fiul său, Valentin Dragnea, scrie Liber in Teleorman.

Potrivit Arhivei Electronice de Garanții Reale Imobiliare, BMW-ul a fost cumpărat în leasing și achitat după numai un an. Valoarea aproximativă a mașinii, fără TVA, depășește 110.000 de euro.

De asemenea, sursele Recorder spun că BMW-ul cu numărul de înmatriculare TR 37 HJX nu mai are ITP valabil din 19 aprilie 2018.

Victor Ponta pare să aibă alte surse și spune că mașina aprține firmei Teldrum.

"Cetateanul' Liviu conducea un BMW seria 7 de la Teldrum si a stat la Mare la Vila lui Ceausescu de la Neptun - la fel ca toti votantii PSD-isti!", a comentat ironic fostul premier pentru Știripesurse.ro.

Ionuţ Moşteanu, deputat USR, a afirmat miercuri că a verificat "pe internet" seria şasiului maşinii care apare pe chitanţa privind plata rovinietei postată pe Facebook de preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, constatând că aceasta corespunde unei maşini BMW seria 7 de ultimă generaţie, de peste 100.000 euro, care nu apare în declaraţia de avere a liderului PSD.

”Am aflat că a fost ieri o problemă cu plata taxei de pod la Feteşti. Nu este prima dată şi nu o să fie nici ultima dată pentru că cei de la centrul tehnic la CNADNR au mulţi paşi de făcut pentru a-şi îmbunătăţi infrastructura IT. (...) Altceva mi se pare distractiv. M-am uitat că dl Dragnea a fost foarte activ pe Facebook aseară, avea timp, s-a tot blocat traficul şi a pus o poză cu chitanţa în care se vedea şi seria de şasiu. La o simplă verificare pe internet am văzut că seria de şasiu corespunde unei maşini BMW seria 7 de ultimă generaţie, un BMW foarte nou, de peste 100.000 euro. Mă bucur pentru dânsul că are prieteni aşa de buni care, iată, îi dau o astfel de maşină să se ducă la mare de 1 Mai, pentru că nu este maşina dânsului, nu este în declaraţia de avere sau poate şi-a cumpărat-o şi o să o vedem în declaraţia de avere din iunie", a declarat Moşteanu, la Parlament.

Întrebat dacă liderul PSD a fost prea transparent prezentând chitanţa, deputatul USR a spus că, "probabil, acesta nu are nimic de ascuns".

Cum spuneam, este cu o maşină care nu apare în declaraţia de avere, o maşină foarte scumpă, a cărei valoare este greu să o poată justifica cu salariul de la Parlament. Dacă dânsul o poate justifica este treaba dânsului. Am spus că poate o să o vedem în declaraţia de avere de la sfârşitul lunii iunie, când se depun", a adăugat deputatul USR.