Un BMW de România face furori în Italia: a trecut de 32 ori pe roşu.Poliţia şoc când a prins şoferul

Un BMW înmatriculat în România a trecut de 32 de ori pe roşu, în 10 zile, la acelaşi semafor, în Italia. Poliţia italiană a trebuit să îl caute pe şofer în baza de date a poliţiei române, iar explicaiile acestuia pentru faptele sale au fost halucinante.

După ce au cerut Poliţiei Române numele proprietarului maşinii, poliţiştii din Peninsulă au descoperit că e vorba despre un albanez în vârstă de 31 de ani, care achiziţionase maşina de puţină vreme, în Italia. A fost căutat mai multe zile şi găsit până la urmă de agenţi, scrie i-stirea.ro.

"Nu am văzut culoarea roşie”, sau “nici nu am văzut că e semafor acolo”, sau “eu am locuit în Calabria, acolo toţi trec pe roşu”, au fost explicaţiile date de şofer poliţiei. Albanezul a primit 32 de amenzi, câte una pentru fiecare infracţiune rutieră, fiecare în valoare de 163 de euro, având de achitat în total peste 5.200 de euro.