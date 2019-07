Blocaj în sănătate. În ciuda promisiunilor, cardul tot nu funcționează

O declarație controversată, o demisie a purtătorului de cuvânt și cam atât. După trei săptmâni, problemele cu cardul de sănătate nu s-au rezolvat.

Teoretic, sistemul a fost repornit de vineri, iar reprezentanții Casei Naționale de Asigurări au declarat că s-au făcut teste, iar de azi totul ar trebui să funcționeze. Nici vorbă de așa ceva.

Eva Cristescu, medic de familie, a afirmat la Realitatea TV că sistemul funcționează defectuos încă de la începutul anului.

”Putem emite rețetă, am putut face acest lucru în tot acest interval cât cardul nu a funcționat, însă pe răspunderea noastră. Fiecare pacient beneficiează pe rețetele de boli cronice de 7 medicamente indiferent de cât medicii emit aceste rețete. Atunci când sistemul informatic funcționează, dacă cumva numărul acestor medicamente este depășit, suntem informați de acest lucru, ori atunci când nu funcționează nu avem cum să știm”, a afirmat Eva Cristescu.

Medicul de familie a mai spus că și în ambulatoriu și în spitale există probleme precum cele de la cabinetele medicilor de familie.

”Sistemul funcționează defectuos de la începutul anului, nu este problema doar de acum, este a 19-a zi în care CNAS recunoaște că este o problemă”, a mai spus Eva Cristescu.

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca spera ca de luni sistemul informatic al cardurilor de sanatate sa fie functional.

"Asa cum mi-a fost transmis de catre presedintele Casei si, repet, Ministerul Sanatatii nu are niciun fel de competente in acest sistem, de luni ar putea intra in normal. (...) Imi cer scuze tuturor utilizatorilor. Sper ca de luni vom avea un sistem informatic functional", a afirmat Pintea, la un post de televiziune

Ea a spus ca a fost informata ca sistemul nu va functiona o perioada deoarece exista probleme tehnice si a precizat ca a solicitat un raport in acest sens.

Purtătorul de cuvânt al CNAS și-a anunțat demisia

Purtătorul de cuvânt al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și-a anunțat sâmbătă demisia. Decizia lui Daniel Osmanovici a venit după ce premierul Viorica Dăncilă i-a cerut ministrului Sănătății, Sorina Pintea, demiterea atât a purtătorului de cuvânt, cât și a președintelui CNAS.

Daniel Osmanovici declarase, după mai bine de două săptămâni în care sistemul informatic al instituției nu funcționa, că "oamenii mor oricum, cu sau fără sistem".

Viorica Dăncilă a cerut, joi, demiterea purtătorului de cuvânt al CASMB dar şi a directorului instituţiei după ce Daniel Osmanovici.

„Am văzut declarațiile purtătorului de cuvânt de la casa asigurărilor de sănătate ceea ce arată că nu are ce căuta în această funcție, de aceea solicit ministrului Sănătății demiterea purtătorului de cuvânt al Casei Asigurărilor de Sănătate și a directorului Casei Asigurărilor de Sănătate. Nu vom accepta niciodată ca un funcționar public, un om care deține o anumită funcție să aibă astfel de cuvinte pentru cetățeni”, a declarat Viorica Dăncilă într-o declaraţie de presă.

Joi, CNAS a făcut o serie de precizări privind cardul de sănătate: