Blestemul care împiedică femeile să intre într-o mănăstire din România. GROAZNIC!

În lumea largă există încă locuri în care prezenţa femeilor nu este dorită, interdicţie care în cele mai multe cazuri are legătură cu păstarea unor tradiţii religioase. Unul dintre ele se află la noi în ţară, fiind considerat un fel de Athos românesc.

Aflată în comuna Muereasca, la 25 de kilometri de Râmnicu Vâlcea, Mănăstirea Frăsinei este singura mănăstire ortodoxă din România în care accesul femeilor este interzis prin legamânt.

Biserica Mănăstirii Frăsinei poartă hramul Adormirea Maicii Domnului, ansamblul de clădiri, în formă de cetate, fiind ctitorit de Sfântul Ierarh Calinic.

Interdicţia privitoare la femei a fost impusă de duhovnicul şi episcopul Calinic după o periodă de doi ani în care s-a rugat pe muntele Sfânt Athos, din Grecia, unde femeile nu au avut niciodată acces.

Femeile sunt ţinute la distanţă de mănăstire nu în urma vreunui control riguros, ci de legământul, pe care mulţi îl consideră blestem, lăsat de Calinic, episcopul Râmnicului Noului Severin, la 17 ianuarie 1867, şi gravat pe o piatră aşezată la doi kilometri de mănăstire.

„Acest sfânt locaş s-a clădit din temelie spre a fi chinovie de părinţi monahi şi fiindcă din partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor vieţuitori acolo, de aceea sub grea legătură s-a oprit de la acest loc să mai treacă înainte, sub nici un chip, parte femeiască. Iar cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem şi toate nenorocirile să vie asupra lor, precum: sărăcia, gârbavia şi tot felul de pedepse, şi iarăşi celor ce vor păzi această hotărâre să aibă blagoslovenia lui Dumnezeu şi a smereniei noastre şi să vină asupra lor tot fericitul bine”, după cum spune legământul.

Sursa: Adevărul