Blejnar, mesaj DUR pe Facebook pentru "procurorul Portocală". Negulescu s-a plâns de presiuni

Sorin Blejnar, fostul şef al ANAF, a publicat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj dur la adresa procurorului Mircea Negulescu, zis şi "Portocală", după ce acesta s-a plâns luni, la ÎCCJ, de presiuni la adresa sa.

Sorin Blejnar a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj dur la adresa procurorului Negulescu:

"Negulescu Mircea, probleme, mă?

Câtă ipocrizie să te prezinti la Înalta Curte ca o “victima a nedreptătilor “ si totodata mare iubitor de pisicute! Tocmai tu, mă?! Cum ziceai tu ca esti? “Animal de prada”, “distrugator de destine”?

Am auzit că ai plans în fata judecatorilor că nu mai esti procuror! Vai, tocmai tu? Tu, durul, care erai fară frică mai acum un an. Mai stii? Voiai să ...Stai cum ai zis? Ah, mi-am amintit ... Ziceai sa te “ajut” să cutremuri Romania. Să-ti dau “marfa”, să-ti stric Crăciunul căci esti ateu si oricum nu mergi la biserica. (mai ştii pe cine doreai, nu? ) Ce ti-am spus atunci iti spun si astazi: hai, sictir!", scrie fostul şef ANAF.

Mircea Negulescu s-a plâns de presiunea la care este supus, el spunând judecătorilor că fiul său nu are nicio vină că îi poartă numele. La rândul său, deputata Andreea Cosma, care susţine că Negulescu i-a cerut favoruri sexuale ameninţând-o cu un dosar penal, i-a dat replica într-un interviu, spunând: "Dar copilul meu nenăscut ce vină avea de i-a luat Negulescu dreptul la viaţă? Ştie domnul Negulescu sau cei care i-au aprobat unele măsuri abuzive ce înseamnă să pierzi o sarcină? Ştie că prin ceea ce am trăit atunci, prin ce traume psihice a trebuit să răzbat, ca să nu îmi pierd şi legătura cu copilul minor, trebuia să joc zilnic un rol de femeie fericită, iar în toată acea perioadă am pierdut, pe lângă sarcină, şi pe cel care dorea să îmi fie alături ca soţ.

Măcar copilul lui Negulescu poate analiza ce a făcut tatăl său şi ce spunem noi, victimele abuzurilor acţiunilor procurorului Negulescu. Copilul lui Negulescu este major şi este probabil mai degrabă şocat de cuvintele triviale folosite de tatăl său. Nu ştiu ce educaţie i-a oferit, dar ştiu că l-a protejat, ca orice părinte pe copilul său, luându-i un teren de casă şi angajându-l la ANRE. Oare a dat concurs?", mai spune Cosma.