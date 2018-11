Black Friday TeamDeals. TOP 10 produse pe care să le cauți în ofertă

TeamDeals a pregătit oferte foarte atractive pentru Black Friday. Iată câteva produse pe care să le cauți în lista de reduceri de mâine.

Întreaga ofertă de Black Friday de la TeamDeals o găsiți LA ACEST LINK.

Spiralizatorul de masa este modalitatea rapida si usoara de a transforma legumele in spaghete delicioase in cateva secunde. Lamele din otel inoxidabil ultra-ascutite ale l se strecoara fara efort prin legume pentru fasii de paste nesfarsite, salate delicioase si colaj, inele de ceapa si multe altele. Aparatul pentru legume se poate spala la masina de spalat vase, nu necesita baterii si se potriveste in aproape orice sertar. Mai multe detalii despre această ofertă găsiți LA ACEST LINK.

Proiector laser pentru exterior sau interior, rezistent la apa. Proiectorul laser inlocuieste cu succes orice instalatie luminoasa, astfel scapati de firele incurcate, becurile arse si nu veti mai pierde timpul cu instalarea. Proiectorul laser ofera imagini uimitoare in casa, dar si in afara acesteia! Mai multe detalii despre această ofertă găsiți LA ACEST LINK.

Cratita din inox, cu capac, 6L, Grunberg + Set cutite 3 piese cadou. Cratita Grunberg realizata din otel inoxidabil, cu baza tripla si capac de inox, cu diametrul de 24 cm. Volum: 6 l. Este compatibila cu sursa de caldura atat electrica, cat si pe gaz. Mai multe detalii despre această ofertă găsiți LA ACEST LINK.

Set doua chei universale + trusa completa cu 40 chei tubulare. Set de chei universale, reprezinta un sistem eficient, practic, usor, care va va economisi timp si efort pentru repararea instalatiilor sanitare, lucrari de tamplarie, atat la locul de munca cat si in aer liber. Produsul chei universale dispune de marimi medii astfel incat poate fi accesorizat cu usurinta in garajul sau in boxa D-voastra. Mai multe detalii despre această ofertă găsiți LA ACEST LINK.

Set tacamuri 36 piese, inox, lucios, elegant + Set cutite 3 piese cadou. Setul de tacamuri Grunberg GR140 este realizat din inox de inalta calitate. Mai multe detalii despre această ofertă găsiți LA ACEST LINK.

Veioza cu proiectie Playz Kidz. Cu veioza cu proiectie Playz Kidz veti obtine o atmosfera unica si foarte speciala in spatiul pentru copii al casei. Doriti ca cei mici ai familiei sa doarma in mod placut in timp ce vad luna si stelele reflectate pe tavanul si peretii camerei lor? Cu veioza cu proiectie Playz Kidz veti obtine o atmosfera unica si foarte speciala in spatiul pentru copii al casei dvs. Mai multe detalii și oferta găsiți LA ACEST LINK.

Dulap pentru haine - din panza, cu schelet metalic. Mai multe detalii și oferta găsiți LA ACEST LINK.

Raft pentru incaltaminte - 30 perechi. Caracteristici: 10 rafturi, poate sustine de la 20 pana la 30 de perechi de pantofi; dimensiuni: inaltime 140 cm X latime 52 cm X adancime 25 cm, se monteaza/demonteaza extrem de usor; material: panouri laterale din material plastic si bare interioare metalice. Mai multe detalii și oferta găsiți LA ACEST LINK.

Cos pliabil din lemn pentru fructe si legume. Acest cos pliabil din lemn, pentru fructe si legume, in forma de mar va arata impresionant fiind util si practic in acelasi timp, in orice casa sau restaurant. Mai multe detalii și oferta găsiți LA ACEST LINK.

Scaun Vivo pentru living, din lemn, culoare verde. Material: Lemn retro. Culoare: VERDE. Pot fi folosite ca scaune pentru mese sau scaune de birou, Usor de curatat. Mai multe detalii și oferta găsiți LA ACEST LINK.