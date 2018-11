Black Friday la eMAG – Jurnal de front. Ce se intampla cu o saptamana inainte de batalia reducerilor

Black Friday la eMAG este o traditie deja foarte cunoscuta, e sarbatoarea reducerilor de preturi. Sarbatoarea reducerilor din Vinerea Neagra a fost adusa in Romania si apoi preluata de toate marile magazine. Black Friday va avea loc si in acest an la eMAG si se va desfasura in data de 16 noiembrie.

Black Friday la eMAG

Intre timp, puteti consulta promotiile care inca se desfasoara in aceste zile, la anumite categorii de produse, pe site-ul celui mai mare retailer online din Romania, eMAG.

Black Friday la eMAG – Jurnal de front

Ne-am gandit sa intampinam Black Friday la eMAG asa cum se cuvinte si sa studiem fiecare miscare ce se desfasoara pe site-ul celui mai mare retailer online din ROmania atat inainte de marele eveniment, in timpul cat si dupa.

Mai jos, gasiti update-uri importante si constante despre ce se mai intampla in aceasta perioada pe site-ul eMAG.

Black Friday la eMAG - Joi 8 noiembrie

A mai ramas fix o saptamana si toate preturile par sa fi inghetat in asteptarea marelui eveniment de Black Friday de la eMAG, cu toate astea mai gasiti inca promotii ce se deruleaza pe site-ul eMAG chiar si in aceasta perioada. Va dam noi cateva exemple cu cele mai importante promotii de reduceri pentru anumite categorii de produse ce inca se desfasoara pe eMAG.RO.

eMAG Super Sale e cea mai importanta si mai mare promotie inainte de Black Friday. Ofertele cu reduceri de pana la 40%.

eMAG Super Sale este o promotie de lichidare de stocuri renumita de la cel mai mare retailer online din Romania. Acest tip de promotie se desfasoara destul de rar, motiv pentru care si vine cu reduceri consistente. De aceasta data vorbim despre preturi ce sunt scazute chiar si cu pana la 40%.

eMAG - Promotie limitata pentru telefoane mobile. Transportul lor este mai rapid ca de obicei.

eMAG - Livrare cand vrei tu - O alta noutate foarte interesanta este o promotie eMAG inainte de Black Friday prin care iti poti programa livrarea coletelor dorite.

eMAG iPhone Xr - Acum e in stoc si cel mai nou telefon mobil de la Apple, care probabil e si cel mai bun din lume.

eMag inaugureaza joi cel mai mare depozit din Europa Centrala si de Est. Este situat pe Autostrada Bucuresti-Pitesti, in apropiere de Capitala si are o suprafata de 125.000 de metri patrati, potrivit lui Iulian Stanciu, director general al eMag si actionar al companiei cu 22% din titluri.

Terenul are o suprafata de 600.000 de metri patrati si pe el vor fi construite mai multe depozite.

Primul dintre acestea, cel care se va deschide in acest sezon de cumparaturi, are 125.000 de metri patrati.

In final, investitia totala va cumula 300 de milioane de lei.

Din depozit va fi livrata marfa atat in Romania, cat si in Bulgaria si Ungaria, unde eMAG si Fashion Days au filiale. Romania devine astfel hub regional de e-commerce.

Depozitul va putea fi folosit din 2019 si de catre cele 13.000 de firme care vand marfa pe eMag Marketplace.

Black Friday la eMAG - Declaratiile sefului eMAG, chiar inainte de noaptea reducerilor

Cea mai mare amenintare pentru eMag, dar si pentru comertul online din Romania, este grupul chinez Alibaba, nu gigantul american Amazon. Cel putin asa sustine Iulian Stanciu, seful eMag si patronul Flanco.

Acesta sustine ca Alibaba are transportul subventionat de catre statul chinez, nu are angajati si nu are depozite in Romania si nici nu plateste taxe aici. In schimb, este prezenta in Romania, caci conationalii nostri cumpara destul de mult de pe platforma sa Aliexpress.

Problema o constituie faptul ca atat Alibaba, cat si Amazon, au foarte multi bani la dispozitie si foarte multi programatori. Potrivit lui Stanciu, Amazon are 40.000 de programatori, iar Alibaba peste 50.000. eMAG are la dispozitie 800 de programatori, ceea ce este bine pentru Romania, dar destul de putin cu acesti giganti.

Astfel, Stanciu considera ca eMAG trebuie sa se extinda rapid in regiune, pentru a putea face fata acestor colosi.

eMAG Black Friday

Iulian Stanciu, CEO-ul eMag, a anunţat, joi, când organizează compania anul acesta Black Friday şi motivele pentru care a ales această dată.

eMag, cel mai mare retailer online din România în funcţie de cifra de afaceri, organizează anul acesta Black Friday la data de 16 noiembrie.

„Vrem să am timp ca până la mini vacanţa de 30 noiembrie - 1 decembrie - când va fi, că variază în fiecare an - să livrăm tot. Va fi o singură zi”, a detaliat Iulian Stanciu, CEO-ul eMag.

Retailer-ul online a adus Black Friday în România începând cu anul 2011. Black Friday este o tradiţie în Statele Unite ale Americii, de unde a fost preluată global, fiind folosit de retaileri, atât de cei online, cât şi de cei tradiţionali, pentru a accelera vânzările pentru Crăciun.

eMag a avut, anul trecut, promoţii pentru 543.000 de produse dintre cele peste 2 milioane pe care le avea în ofertă. Anul acesta, la finele lunii septembrie, retailerul avea listate peste 3,15 milioane de produse.

eMAG Black Friday - Cum a inceput Vinerea Neagra in Romania

În 2011, eMAG și Flanco "importau" Black Friday din Statele Unite. În acel an, cei de la eMAG au pregătit un stoc de peste 30.000 de produse pentru acest eveniment. Ca o comparație, în 2015, stocul eMAG nu se mai număra în zeci de mii, ci în sute de mii de produse, iar acum s-a ajuns la milioane de produse la reducere

Succesul din 2011 - când prețurile produselor au fost reduse cu 60% - a făcut ca Black Friday să fie preluată și de alte magazine, mici și mari, din România. În prezent, circa 1000 de magazine online din România au reduceri speciale de Black Friday, potrivit unor estimări.

eMAG Black Friday - Majoritatea romanilor cumpara ceva in Vinerea Neagra

Un studiu realizat de Kantar Millward Brown după ediţia de anul trecut a Black Friday a scos la iveală faptul că 94,3% din populaţia cu vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani auzise de cel mai aşteptat eveniment de cumpărături al anului. Acelaşi studiu a confirmat preferinţa tot mai ridicată a românilor pentru cumpărăturile online: de Black Friday, 47,5% din cei care au achiziţionat ceva au comandat online, în timp ce pentru offline au optat 41,5%, iar 11% au îmbinat ambele modalităţi.