Black Friday la elefant.ro – O noua specie de reduceri pana la 90%. Ce oferte se epuizeaza primele

Black Friday aduce la elefant.ro o noua specie de reduceri: reducerile de elefant care ajung la 90%. Magazinul online a dat startul preturilor fabulos de mici inca din primele ore ale noptii de vineri.

Black Friday la elefant.ro – Toate ofertele pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

Black Friday la elefant.ro in 2017 aduce reducerile cele mai spectaculoase de pana la 90%. Am aruncat si noi o privire printre sutele de produse si am selectat cateva categorii pe care vi le recomandam. Va avertizam ca ofertele foarte bune se epuizeaza rapid, asa ca daca ochiti ceva ce va atrage, nu stati prea mult pe ganduri.

Black Friday la elefant.ro – Parfumuri

Prima categorie este una pentru care elefant.ro este renumit: parfumuri. Magazinul online ofera o gama diversa de parfumuri iar preturile sunt mult scazute in perioada de Black Friday, depasind adesea pragul de 60%.

In primul rand, gasiti foarte multe parfumuri de calitate de la producatori celebri precum Calvin Klein, Lancome, Yves Saint Laurent sau Hugo Boss, parfumuri dedicate pentru femei. Acestea pot fi gasite la URMATOAREA ADRESA.

O categorie separata dar la fel de bine dotata este si cea a parfumurilor pentru barbati. Si aici printre cele mai vandute parfumuri sunt de la branduri cunoscute precum Versace, Joop!, Guess sau Bvlgari. Pe toate le puteti vedea AICI.

Black Friday la elefant.ro – Alte categorii de produse cu reduceri 90%

Black Friday la elefant.ro aduce reduceri mari si pentru cosmetice, ceasuri, genti si accesorii, dar si o gama variata de carti romanesti cat si straine, jucarii pentru cei mici sau chiar obiecte de ingrijire personala.

Toate ofertele pot fi consultate AICI.

Black Friday 2017 la elefant.ro – Cea mai mare surpriza

In acest an, elefant.ro vine cu cateva oferte speciale pentru produse mai putin obisnuite in comertul online.

Cea mai mare surpriza o constituie masinile care pot fi cumparate online. Puteti vedea ofertele de Black Friday pentru mai multe modele de Fiat accesand URMATORUL LINK.