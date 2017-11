Black Friday eMAG.ro. Avalanșă de reduceri la electrocasnice

Black Friday eMAG.ro vine în acest an cu foarte multe reduceri la mai multe categorii de produse electronice și electrocasnice. Iată, în acest articol, câteva dintre cele mai atractive oferte la electrocasnice.

Black Friday eMAG.ro. Întreaga listă de reduceri eMAG cuptoare și electrocasnice o găsiți - AICI.

Black Friday eMAG.ro. Aspirator fara sac Samsung VCC44E0S3B, 1.3 l, Tub telescopic, 1500 W, Filtru HEPA, Albastru/Negru. Samsung utilizeaza filtrarea HEPA pentru a asigura cel mai curat aer evacuat atunci cand aspirati. Captand microparticulele, precum praful si alti alergeni, ca de exemplu polenul si mucegaiul, filtrele HEPA asigura un mediu mult mai curat si mai sanatos. De fapt, calitatea aerului evacuat si capacitatea de emisie a filtrelor noastre HEPA au fost certificate de catre SLG, un institut de testare si certificare de prestigiu din Germania. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator fara sac Philips PowerPro Compact FC9323/09, 1.5 l, Tub telescopic metalic, 750 W, EPA 10, Negru/Rosu. Recipientul pentru praf este perfect conceput pentru a putea elimina praful fara a crea un nor de praf. Gratie formei sale unice si suprafetei netede, praful este colectat intr-o singura parte a recipientului si aluneca uniform in cosul de gunoi. Tehnologia PowerCyclone 4 ofera cele mai bune rezultate de curatare dintr-o singura miscare prin intermediul unor pasi extrem de eficienti: 1) Aerul intra rapid in PowerCyclone gratie fantei de admisie aer drepte si netede; 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelereaza aerul in sus in compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Black Friday eMAG.ro. Pachet promo: Cuptor incorporabil Whirlpool AKP 745 IX, 65 l, Clasa A, Multifunctional, 8 functii, Autocuratare hidrolitica, Ghidaje telescopice, Butoane retractabile Grill, Decongelare, Inox Antiamprenta + Plita incorporabila Whirlpool iXelium Estetica Ambient GMA 6422 IXL, Gaz, 4 Arzatoare, 60 cm, Gratare fonta, Inox iXelium. Metode de gatit multiple. Datorita caracteristicilor Multifunction 8 ai optiuni de gatire flexibile, astfel incat vei avea un preparat perfect indiferent de reteta. Datorita tehnologiei SmartClean poti curata cavitatea cuptorului economisind timp, energie si protejand mediulinconjurator. In doar 30 minute vei beneficia de cel mai curat cuptor avut vreodata. In plus, nu este nevoie utilizarea unui detergent agresiv. Mai multe oferte și reduceri eMAG cuptoare și plite găsiți - AICI.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Zanussi ZOB442X, Electric, 60 l, 3 Functii, Grill, Clasa A, Inox + Plita incorporabila Zanussi ZGG67412XA, 4 Arzatoare Gaz, Inox. Mai multe oferte și reduceri eMAG cuptoare și plite găsiți - AICI.

Black Friday eMAG.ro. Oferte combine frigorifice

Black Friday eMAG.ro. Combina frigorifica Whirlpool BLF 9121 W, 370 l, Clasa A+, 6th Sense, H 201 cm.Datorita tehnologiei Al 6-lea Simt temperatura este monitorizata atent pentru ati pastra alimentele in cea mai buna stare. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

Combina frigorifica Samsung RB29HSR2DSA/EF, 289 l, Clasa A+, Full NoFrost, H 178. Spre deosebire de compresoarele traditionale, care doar pornesc si se opresc, compresorul Digital Inverter de la Samsung are 7 viteze reglabile, pentru a se adapta la necesitati de racire diferite. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

Black Friday eMAG.ro. Oferte mașini de spălat

Black Friday eMAG.ro. Masina de spalat rufe Hotpoint FMSF 702 B EU L, 7 kg, 1000 rpm, Clasa A++, Alb. Simbolul Ecotech identifica aparatele care indeplinesc cele mai inalte standarde de eficienta energetica. Masinile de spalat Ecotech sunt o garantie a standardelor ridicate de eficienta, niveluri mai scazute de consum si performanta excelenta. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți - AICI.

Masina de spalat rufe Bosch WAT28460BY, 8 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Display LED, Alb. Mai eficienta cu 30% fata de cea mai buna clasa energetica. Mai rapid cu pana la 65% sau mai eficient energetic cu pana la 50% cu optiunile SpeedPerfect sau EcoPerfect. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți - AICI.

Black Friday eMAG.ro. Espressor automat Krups Espresseria Automatic EA8160, 1450W, 15 bar, 1.7 l. Temperatura perfecta inca de la prima ceasca de cafea datorita tehnologie Thermoclock.Recipient din inox ce permite pastrarea laptelui in conditii optime, chiar si in frigider. Folosit impreuna cu duza pentru cappuccino veti obtine o spuma de lapte densa, elementul principal pentru un cappucinno desavarsit. Întreaga listă de oferte espressoare de la eMAG o găsiți - AICI.

Black Friday eMAG.ro. Oferte roboți de bucătărie

Black Friday eMAG.ro. Robot de bucatarie Bosch MCM3200W, 800 W, bol 2.3 l, blender 1 l, 2 viteze, Alb/Gri. Modul de gatit creativ si ambitios este acum mai usor ca niciodata cu puterea de 800 W si o gama intreaga de viteze. Aceste caracteristici asigura, de asemenea, performante impresionante si la procesarea unei varietati mari de aluaturi. Detalii mai multe și întreaga listă de reduceri eMAG roboți de bucătărie găsiți - AICI.

Robot de bucatarie Philips HR7627/00, 650 W, bol 1.5 l, 2 viteze + Pulse, Alb. Tehnologia PowerChop este o combinatie intre forma lamei de taiere, unghiul de taiere si castronul interior, care ofera rezultate de tocare superioare atat pentru ingredientele moi, cat si pentru cele tari. Este, de asemenea, perfecta pentru prepararea piureurilor si pentru amestecarea aluaturilor pentru prajituri! Detalii mai multe și întreaga listă de reduceri eMAG roboți de bucătărie găsiți - AICI. Gasesti o lista cu magazinele mari care fac Black Friday anul acesta AICI.