Black Friday eMAG.ro. Reducerile la televizoare care rup gura târgului

Black Friday eMAG.ro vine în acest an cu foarte multe reduceri la mai multe categorii de produse electronice și electrocasnice. Iată, în acest articol, câteva dintre cele mai atractive oferte la televizoare.

Black Friday eMAG.ro. Întreaga listă de reduceri eMAG televizoare o găsiți - AICI.

Televizor Smart Android LED Sony Bravia, 139 cm, 55W756C, Full HD.Fiecare pixel este imbunatatit splendid cu tehnologia puternica de procesare a imaginii de la Sony. Parti individuale ale fiecarei scene sunt analizate si comparate cu o baza de date speciala cu imagini. Reducerea zgomotului asigurata de tehnologia X-Reality PRO elimina diverse tipuri de zgomote din semnalele TV analogice si digitale, de pe DVD-uri si discurile Blu-ray Disc si chiar si din fotografiile digitale. Mai multe detalii Black Friday eMAG.ro găsiți - AICI.

Televizor SUHD Smart Samsung, 163 cm, 65KS8002, 4K Ultra HD.Experienta HDR premium, oferita de televizoarele Samsung SUHD cu Quantum Dot integrata, asigura redarea de imagini cu o luminozitate exceptionala si contrast intens, datorita tehnologiilor inovatoare HDR 1000 si Ultra Black. Mai multe oferte și reduceri televizoare Black Friday eMAG.ro găsiți - AICI.

Black Friday eMAG.ro televizoare. Oferte Samsung și Panasonic

Televizor LED Smart Samsung, 139 cm, 55KU6000, 4K Ultra HD. Procesul unic UHD Upscaling in 4 pasi, dezvoltat de Samsung, imbunatateste modul in care continutul video si jocurile preferate sunt redate, asigurandu-le cea mai buna rezolutie posibila. Tehnologia proceseaza semnalul de intrare astfel incat materialul sursa sa fie afisat la o calitate cat mai apropiata de cea UHD. In plus, sunt alocate resurse ale procesorului spre anumite zone ale imaginii care necesita accentuarea detaliilor. Prin acest proces revolutionar, continutul conventional devine impresionant. Auto Depth Enhancer. Alte detalii și oferte Black Friday eMAG.ro găsiți - AICI.

Televizor LED Smart Panasonic, 139 cm, TX-55DX650E, 4K Ultra HD. Cu rezolutiile de 3840 x 2160, televizoarele 4K Ultra HD fac ca imaginile sa fie atat de detaliate si de impecabile, incat vi se pare ca mai degraba priviti lumea reala printr-o fereastra decat la un televizor. Mai ales atunci cand caracteristicile precum luminozitatea ridicata/panourile cu paleta larga de culori si puternicul motor Quad Core Pro va stau la dispozitie pentru a va atrage cu fiecare detaliu oferit de rezolutia 4K. Alte detalii și reduceri eMAG televizoare găsiți - AICI.

Televizor LED Smart Panasonic, 126 cm, TX-50DX730E, 4K Ultra HD. Seria DX730 ofera imagini 4K vibrante si o experienta inteligenta conferita de Firefox OS. Tunerul dublu asigura inclusiv partajarea flexibila a continutului, in timp ce suportul unic va permite sa alegeti intre doua stiluri interesante. Detalii despre acest model și alte reduceri eMAG televizoare găsiți - AICI.

Black Friday eMAG.ro televizoare. Oferte la LG

Televizor LED Smart Samsung, 121 cm, 48JU6435, Ultra HD, 4K. Micro Dimming Pro proceseaza imaginea impartind-o intr-un numar de blocuri dublu fata de gama anterioara, ofering un contrast mai puternic, care va permite sa va bucurati de divertismentul dorit, in imagini mai bine definite ca oricand. Smart TV redefinit pentru stilul de viata din secolul XXI Noul Smart TV Samsung este atat de usor de utilizat incat nici nu trebuie sa va ganditi la el. Interfata utilizator imbunatatita este incredibil de intuitiva si plina de optiuni de divertisment si functionalitati care chiar conteaza pentru dumneavoastră, cum ar fi o sinteza zilnica personalizata si abilitatea de a partaja continut intre marele ecran si dispozitivele mobile cu un singur clic. Mai multe reduceri Black Friday eMAG.ro televizoare găsiți - AICI.

Televizor LED Smart LG, 164 cm, 65UH661V, 4K Ultra HD. Unul dintre secretele din spatele performantei high-definition ale televizoarelor LG este panoul TV special realizat. IPS 4K ofera culori naturale din orice unghi la o rezolutie de 4 ori mai mare decat Full HD.LG Smart TV webOS 3.0 este conceput pentru a fi cat mai placut si usor de utilizat. Astfel, tot ce iti mai ramane de facut este sa te relaxezi in timp ce webOS creeaza cea mai accesibila experienta TV. Mai multe oferte și reduceri eMAG televizoare găsiți - AICI.

Black Friday eMAG.ro televizoare. Oferte la televizoare cu diagonală mare

Televizor LED Smart Samsung, 152 cm, 60KU6072, 4K Ultra HD. Samsung a dezvoltat tehnologia PurColour de optimizare a culorilor, pentru ca televizorul dumneavoastra sa redea o gama mai larga de culori si nuante, mai apropiate celor din natura. Datorita celor 8 milioane de pixeli ai unui ecran UHD (de patru ori mai multi decat un ecran Full HD), este nevoie de mai multe puncte de ajustare a culorii, pentru a crea imagini detaliate. Astfel, comparativ cu televizoarele UHD conventionale ce au aproximativ 27 de puncte de ajustare a culorii, PurColour integreaza o tehnologie cu de peste 7 ori mai multe puncte de analiza, obtinand culori si nuante mult mai bogate. Mai multe reduceri eMAG televizoare și alte oferte găsiți - AICI.

Televizor curbat Smart Samsung, 139 cm, UE55K6300, Full HD. Functia Micro Dimming Pro de la Samsung produce tonuri mai intense de negru si nuante mai pure de alb, pentru a oferi o claritate si un contrast al imaginii uimitoare. Experimentati emotia si dramatismul intregului continut vizualizat. Mai multe detalii și alte reduceri Black Friday eMAG.ro televizoare găsiți - AICI.