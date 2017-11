Black Friday eMAG. Electrocasnice mari cu reduceri mari

Se anunță o ofertă Black Friday eMAG de senzație, cu oferte la mai multe categorii de produse. În acest articol vă prezentăm câteva dintre cele mai tari oferte la electrocasnice

Black Friday eMAG.

Aspirator Samus Cyclonique-Eco, putere de absorbtie 210 W, Filtru HEPA, Auriu.

Black Friday eMAG. Aspirator fara sac Electrolux ZSPCCLASS, Tub telescopic, 750 W, Filtru Hygiene 12 lavabil, Albastru inchis. Aspirati fara zgomot! Aspiratorul SilentPerformer a fost realizat cu respect fata de linistea dumneavoastra. Constructia aspiratorului, motorul cu nivel de zgomot optimizat si noua duza DustPro silentioasa asigura o aspirare cu mai putin zgomot.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Beko BIM25300XM, Electric, Multifunctional, 71 l, 8 Functii, Clasa A, Autocuratare catalitica, Sticla neagra + Inox + Plita incorporabila Beko HISG64220S, Gaz, 4 arzatoare, Aprindere electrica, Sticla Neagra.

Black Friday eMAG. Pachet promo: Cuptor incorporabil Electrolux EOA3400AOX, Electric, 72 l, Clasa A, Curatare catalitica, Inox + Plita incorporabila Electrolux EGH6343BOX, gaz, 4 arzatoare, 60 cm, Aprindere electrica, gratare fonta, Inox.

Black Friday eMAG. Oferte frigidere

Combina frigorifica Whirlpool BLF 9121 W, 370 l, Clasa A+, 6th Sense, H 201 cm.Datorita tehnologiei Al 6-lea Simt temperatura este monitorizata atent pentru ati pastra alimentele in cea mai buna stare.

Black Friday eMAG. Combina frigorifica Samsung RB29HSR2DSA/EF, 289 l, Clasa A+, Full NoFrost, H 178. Spre deosebire de compresoarele traditionale, care doar pornesc si se opresc, compresorul Digital Inverter de la Samsung are 7 viteze reglabile, pentru a se adapta la necesitati de racire diferite.

Black Friday eMAG. Oferte mașini de spălat

Masina de spalat rufe cu motor Inverter AEG L98699FL2, 9 kg, 1600 RPM, Clasa A+++, Alb. Indiferent cat de mare este incarcatura si indiferent cat de delicate sunt hainele, masina de spalat rufe ProTex Plus, cu certificare Woolmark Blue (cunoscuta anterior sub denumirea de Woolmark Gold), va trata fiecare articol cu maximul de atentie posibila. Cu tamburul sau XXL Soft aceasta asigura manevrarea atenta, in timp ce sistemul sau inteligent OptiSense regleaza ciclul in functie de greutatea incarcaturii, asigurandu-se ca hainele dumneavoastra nu sunt spalate excesiv. Suplimentar, DirectSpray dizolva rapid detergentul, asigurand o spalare uniforma si o clatire si mai eficienta.

Black Friday eMAG. Masina de spalat slim Candy SMART CS4 1272D3/1- 40 cm, 7 kg, 1200 rpm, Clasa A+++, LED, Functii SMART prin Tehnologie NFC.

Espressor manual Studio Casa Espressino, 800W. Studio Casa ESPRESSINO este un aparat de cafea si cappuccino, practic, extrem de ingenios, de dimensiuni compacte, potritivit spatiilor inguste.Design-ul italienesc, forma specifica si frontalul metalic sunt atribute ce confera aparatului o unicitate aparte.

Black Friday eMAG. Oferte roboți de bucătărie

Black Friday eMAG. Robot de bucatarie Heinner HFP-550IX, 550W, 2 viteze + Pulse, Discuri din inox , Negru/Inox.

Robot de bucatatie Tefal Masterchef Gourmet QB505G38, 900 W, bol 4.6 l, blender 1.5 l, 6 viteze, Rosu. MasterChef Gourmet te ajuta sa prepari cu usurinta torturi si alte prajituri in fiecare zi: mousse de ciocolata, fursecuri, briose cu puterea motorului de 900W combinata cu miscarea planetara, gasesti in el aliatul de care ai nevoie pentru a testa retete fabuloase! Gratie tehnologiei incorporate in tel si formei speciale, cu MasterChef Gourmet poti bate albusuri foarte pufoase si aerate, chiar pornind de la 1 ou.