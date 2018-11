Black Friday Elefant.ro. Cele mai bune oferte la parfumuri

Dacă sunteți în căutarea unui parfum de damă, în această perioadă aveți câteva oferte foarte bune la Elefant.ro. Iată câteva dintre cele mai atractive reduceri la parfumuri pentru femei.

Apa de parfum Chopard Wish, 75 ml. Note de varf: caprifoi, capsuni, salcam, floare de portocal, nuca de cocos, agrise, lemn de trandafir brazilian, para, coacaze negre, yuzu. Note de mijloc: miere, violeta, orhidee, lapte, heliotrop, lacramioare, iasomie, magnolie, osmanthus. Note de baza: lemn de santal, ambra, paciuli, vanilie, caramel, tamaie, boabe de tonka, caramel.

Apa de toaleta Nino Cerruti Cerruti 1881. Parfumul a fost lansat in anul 1995. Compozitia sa este usor exotica, cu o esenta de flori de violete, iris si iasomie, combinata cu tonuri puternice de specii rare de arbori, amestecata cu flori proaspete de portocal.

Apa de parfum Burberry Burberry Brit. Note de varf: lamaie verde, migdale, para. Note de mijloc: bujor, zahar, migdale caramelizate. Note de baza: lemn de mahon, ambra, boabe de tonka, vanilie.

Apa de parfum Chopard Casmir. Note de varf: piersica, caise, coacaze negre, zmeura, mango, nuca de cocos, bergamot. Note de mijloc: mandarina, garoafa, scortisoara, iasomie, muscata, lacramioare. Note de baza: vanilie, rasina benzoica, boabe de tonka, opoponax, ambra, mosc, paciuli, lemn de santal.

Apa de parfum Jimmy Choo. Jimmy Choo pentru femei are o esenta floral-fructata, cu accente subtile ale unor ingrediente rare, ce reusesc sa redea o aura unica a atractivitatii si a senzualitatii feminine. O aroma ce inspira buna dispozitie si combina mireasma calda a notelor lemnoase cu prospetimea suculenta a celor fructat-florale. Recipientul are un design modern care intregeste cu succes imaginea acestui produs.

Apa de toaleta Nina Ricci Nina. Nina Ricci Nina este un parfum senzual care imbina luxul francez, carisma, senzualitatea si tandretea. Combinatia unica dulce-amara a parfumului Nina va stimuleaza simturile. Parfumul Nina Ricci Nina este un parfum pozitiv, sticla avand forma unui mar.Notele sale romantice si jucause o sa va cucereasca.

Apa de parfum Carolina Herrera 212 VIP. Aparut in anul 2010, 212 VIP este unul dintre cele mai bine cotate parfumuri ale Casei Carolina Herrera. Romul si fructul pasiunii sunt doua dintre ingredientele folosite, iar parfumierul Alberto Morillas nu a precupetit niciun efort pentru a crea ceva memorabil. Urmeaza moscul si gardenia, avand la baza boabe de tonka si vanilie. 212 VIP este stralucitor, exclusivist si reda perfect forfota fermecatoare a metropolelor.

Apa de toaleta Moschino Cheap And Chic. Moschino Cheap & Chic un parfum tandru potrivit pentru femeile care iubesc sa fie rasfatate. La tonurile florale de violete si cyclamen au fost adaugate note de lemn amar care dau un plus de originalitate acestui parfum. Notele de baza prezinta un parfum de vanilie cremoasa care mangaie simturile si relaxeaza corpul si mintea. Moschino este o marca recunoscuta pentru design si produse extravagante iar acest lucru este evidentiat si de sticluta utilizata la Cheap & Chic; esenta din interior este insa potrivita chiar si doamnelor foarte elegante oferind armonie si o mireasma proaspata, cu tonuri preponderent florale.

Apa de parfum Christian Dior J adore. J'adore de Christian Dior este un parfum lansat in 1999. Creatorul din spatele acestui parfum este Calice Becker. Note de varf: magnolie, pepene, piersica, para, bergamot, mandarina. Note de mijloc: tuberoza, prune, violeta, orhidee, frezie, iasomie, lacramioare, trandafir. Note de baza: mosc, vanilie, cedru, mure.

Paco Rabanne Invictus. Parfumurile Paco Rabanne poarta in sine mesajul extravagantei, combinate cu luxul si calitatea de exceptie. Invictus a fost lansat in anul 2013. Produsul vine cu un design aparte, sticla este in forma unei cupe. Parfumul a fost creat prin colaborarea a 4 parfumieri, Veronique Nyberg, Anne Flipo, Olivier Polge si Dominique Ropion.

Paco Rabanne 1 Million. Parfumurile Paco Rabanne poarta in sine mesajul extravagantei, combinate cu luxul si calitatea de exceptie. Parfumul 1 Million devine unul dintre cele mai populare parfumuri masculine. Este un accesoriu elegant si luxuriant, flaconul auriu stand marturie. Christophe Raynaud, Olivier Pescheux si Michel Girard au lucrat la compozitia parfumului. 1 Million a fost lansat in anul 2008.

Hugo Boss No.6. A fost lansat in 1998 si a fost dezvoltat de parfumierul Annick Menardo. Parfumul este considerat semnatura casei Hugo Boss. Compozitie: Note de varf: mar, bergamota, muschi, citrice, pruna, geranium; Note de mijloc: mahon, garoafa, scortisoara; Note de baza: maslin, lemn de santal, vanilie, cedru, vetiver.

Calvin Klein Man. Calvin Klein Man este un parfum lemnos-condimentat, care a fost lansat in anul 2007. Parfumul poate fi folosit atat iarna, cat si in zilele fierbinti de vara.





Versace Eros, 100 ml. Versace Eros a fost lansat in 2012. Creatorul acestui parfum este Aurelien Guichard. Culoare sticlutei este o referire clara la stilul de viata mediteranean, cat si la arta si cultura greco-romana transpusa intr-o forma moderna. Poate de aceea parfumul Versace Eros este mai potrivit pentru a fi purtat in lunile de vara.

Davidoff Silver Shadow. Este un parfum lansat in 2005. Creatorul din spatele acestui parfum este Calice Becker. Compozitie: Note de varf: cedru de Virginia, coriandru, portocala amaruie; Note de mijloc: paciuli, sofran, cuisoare; Note de baza: lichen, ambra, rasina benzoica, scortisoara.

Hugo Boss Boss Number One. Masculin, sofisticat, senzual si calduros, acesta dezvaluie un amestec pasional care iti va incanta simturile cu aromele sale uimitoare. Compozitie: Note de varf: bergamota, lamaie; Note de mijloc: miere, trandafir, iasomie; Note de baza: cedru, tabac.

Versace Dylan Blue. Compozitie: Note de varf: note marine, bergamota de Calabria, grepfruit, frunze de smochin; Note de mijloc: frunza de violeta, papirus, paciuli, piper negru, ambroxan; Note de baza: mosc, tamaie, boabe de tonka, sofran.





Bvlgari Man In Black. Este un parfum lansat in 2014. Creatorul din spatele acestui parfum este Alberto Morillas. Compozitie: Note de varf: tutun, condimente, rom; Note de mijloc: pielarie, tuberoza, stanjenel; Note de baza: lemn de guaiac, rasina benzoica, boabe de tonka.

L'Eau D'Issey Pour Homme Intense. Parfum pentru barbati, creat pentru a satisface cererea pentru ceva mai intens, mai pasional. Acesta este simbolul puterii si elegantei. Natura barbatului care foloseste acest parfum, prezinta aceleasi caracteristici ca cele ale apei de toaleta, trasaturi distinctive si o personalitate careia nu ii e teama sa incerce lucruri noi. Daca ati ales L'Eau D'Issey Pour Homme Intense,veti emana virilitate si carisma.