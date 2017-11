Black Friday 2017 Televizoare – Diagonale tot mai mari la preturi tot mai mici!

Black Friday 2017 a inceput deja la Flanco.ro, iar ofertele incep sa fie tot mai multe si mai avantajoase. Televizoarele sunt vizate si ele de reduceri puternice.

Black Friday 2017 – Lista televizoarelor aflate la promotie la Flanco.ro poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Black Friday 2017 a inceput deja la magazinul online Flanco.ro si au fost scoase o multime de promotii pentru diferite electronice si electrocasnice. Noi am studiat putin oferta de televizoare si am ramas impresionati de discounturile mari care exista deja. Avem, mai jos, 5 oferte care merita cumparate chiar acum si care probabil se vor epuiza rapid pentru ca prezinta un raport calitate/pret foarte avantajos.

Black Friday 2017 – Televizor Smart LED Philips

Prima oferta pe care v-o recomandam are o reducere impresionanta de 38%. Televizorul de la Philips este unul de foarte buna calitate, producatorul e unul renumit si care s-a impus de multi ani pe piata electronicelor si electrocasnicelor din Romania dar si din intreaga lume. Televizorul are o diagonala de 80cm, rezolutie HD si un display de tip LED, dar si toate functiile SMart disponibile. Pretul sau poate fi gasit AICI.

Black Friday 2017 – Televizor Vision Touch

Un brand mai putin cunoscut este Vision Touch, insa televizorul pe care vi-l recomandam din oferta este unul foarte avantajos, cu o reducere de pret de 33%. Televizorul are display LED ce reda imagini impecabile la o rezolutie HD si diagonala sa este de 127cm. Pretul poate fi gasit AICI.

Black Friday 2017 – Televizor LG

LG are in oferta de la Flanco un televizor foarte puternic cu diagonala mare de 109cm si rezolutie FULL HD. Televizorul beneficiaza de un discount de 18% in promotia de Black Friday si oferta completa cu toate detaliile poate fi accesata la URMATORUL LINK.

Black Friday 2017 – TV Sony

Un alt brand foarte renumit pentru calitatea si durabilitatea produselor sale este Sony. Televizorul pe care urmeaza sa vi-l prezentam are o reducere de pret de 31% si punctele sale forte sunt atat rezolutia cea mai puternica de pe piata 4K ULTRA HD, cat si capacitatea de a fi conectat la internet si disponibilitatea tuturor functiilor smart. Diagonala are 108cm si oferta poate fi gasita AICI.

Black Friday 2017 – Samsung

Desigur, din oferte nu putea sa lipseasca si un model Samsung chiar din 2017. Televizorul are un ecran curbat care ofera o experienta de vizionare unica si deosebita, ecran de tip LED ce are o diagonala de 123cm si toate functiile smart disponibile. REzolutia la care reda imaginile este Full HD. Pretul cu 34% reducere poate fi gasit accesand oferta la URMATORUL LINK.