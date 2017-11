Black Friday 2017. Lista completă a magazinelor care oferă reduceri în Vinerea Neagră

Black Friday 2017 România se organizeaza in data de 17 noiembrie 2017. Conform traditiei americane, Black Friday 2017 este in ultima vineri a lunii noiembrie, adica pe 24 noiembrie 2017, insa in tara noastră retailerii au preferat sa "fure" startul campaniei de reduceri. Cu toate acestea, trecutul ne spune ca e foarte posibil sa avem doua perioade de reduceri, care se pot extinde peste ambele weekend-uri sub numele de Black Weekend 2017.

Black Friday 2017, ziua cu cele mai mari reduceri din an, se anunta a fi o zi de senzatie, datorita experientei acumulate in fiecare an, atat de magazine cat si de cumparatori, dar si datorita diversitatii magazinelor participante.

Sfaturi pentru Black Friday 2017

Black Friday 2017. Asigurati-va ca informatiile produselor afisate in magazinul online sunt complete si ofera suficiente detalii pentru clienti, astfel incat acestia sa ia o decizie si sa nu fie necesare intrebari suplimentare. Astfel se va reduce volumul de interactiune cu clientii in procesul pre-sales si numarul de retururi va fi mai redus.

Pretul este un subiect dezbatut des in perioada reducerilor. Pretul promotional trebuie sa fie cel mai mic pret din ultimele 30 de zile, conform legii 650 (in special articolul 34). Clientii asteapta Black Friday tocmai pentru ca exista reduceri semnificative. Atentie la alinierea politicii de reduceri cu legislatia!

Black Friday 2017. Black Friday se diferentiaza printr-un trafic semnificativ mai mare decat in restul anului. Iar comportamentul consumatorilor este unul tranzactional, adica nu doar vor naviga, ci si vor plasa un numar de comenzi semnificativ mai mare. Asigurati-va ca atat hardware-ul cat si software-ul este pregatit sa sustina atat volumul de trafic cat si volumul de comenzi. O modalitate de a va asigura este load testingul, utilizand scenarii cat mai aproape de realitate, nu doar navigare. O abordare eficienta pentru infrastructura de Black Friday este folosirea unei platforme Cloud, care va permite o scalare dinamica a resurselor. Investitia trebuie privita din perspectiva oportunitatilor si beneficiilor pe care le aduce business-ului si flexibilitatea pe care o ofera.

Clientii asteapta ca produsele expuse pentru Black Friday sa fie disponibile in stoc. Negociati cantitati bune si asigurati-va ca oferiti informatie in timp real despre disponibilitatea produselor. Produsele sa fie in stoc, disponibile pentru livrare imediata sau conform disponibilitatii anuntate.

In functie de categoriile de produse pe care le comercializati, e de luat in calcul si procesul post-vanzare dupa aceasta campanie. Unii clienti vor dori schimbarea produsului sau retur. Volumul nu va fi ca intr-o luna obisnuita, asa ca pregatiti-va pentru a putea procesa solicitarile si ofriti estimari realiste pentru timpul de prelucrare si procesare al returirilor.

Black Friday 2017. „De la an la an, Black Friday este un fenomen din ce in ce mai spectaculos. Plecand de la succesul Black Friday de anul trecut ne-am pregatit in ultimele 10 luni si vom avea oferte foarte bune pentru tot ceea ce isi doresc clientii”, a declarat Tudor Manea, General Manager eMAG.

Astfel, numeroase produse vor fi la preturi Black Friday, de la televizoare, telefoane, laptopuri, fashion si articole sportive, pana la electrocasnice, accesorii pentru casa si gradina, produse de ingrijire personala, mobila, jucarii si anvelope, iar ele vor putea fi achizitionate si in rate fara dobanda, prin intermediul cardurilor partenere. Alaturi de eMAG, in aceasta editie vor participa si peste 4.000 de selleri din Marketplace.

Black Friday 2017. Inca din 2011, cand eMAG a organizat pentru prima data Black Friday in Romania, fenomenul s-a bucurat de un real succes si a avut cresteri considerabile de la an la an.

Black Friday 2017. Estimari pentru Black Friday 2017

Anul trecut, vanzarile de Black Friday au depasit 120 de milioane de euro, in crestere cu 20% fata de 2015 si cu 60% mai mari fata de 2014. Pentru 2017, ARMO estimeaza o valoare a retailului online autohton de peste 2,5 miliarde de euro si un potential de dublare a acestei valori pana in 2020.

Black Friday 2017. ”Comertul online in Romania are un potential foarte bun de crestere asa cum o arata si cifrele post-Black Friday. Explicatia e simpla - clientii au acces la o gama vasta de produse, pot face comparatie de preturi, este asadar un canal perfect transparent, beneficiaza de servicii cu valoare adaugata si, in plus, economisesc timp si bani. Pentru magazine, avantajele sunt legate de investitia initiala minima in deschiderea magazinului, costurile reduse de operare si accesul la un numar mult mai mare de clienti”, a declarat Florinel Chis, director executiv al Asociatiei Romane a Magazinelor Online.

Anul trecut comertul online din Romania a avut un avans de 38% la o valoare de 2,05 miliarde de euro, conform raportului european privind comertul electronic realizat de Global Ecommerce Association. Romania s-a clasat astfel pe primul loc in Europa dupa rata de crestere si pe locul doi la nivel global, dupa Australia, care a inregistrat un avans de 40%, conform www.wall-street.ro.

Black Friday 2017. Sărbătoarea reducerilor de "Black Friday 2017" începe în România încă de vineri 17 noiembrie 2017, deși, conform tradiției americane, Black Friday cade în ultima vineri a lunii noiembrie, adică pe 24 noiembrie 2017. Trecutul ne spune că e foarte posibil să avem două perioade de reduceri, care se pot extinde peste ambele weekend-uri de la sfârșitul lunii noiembrie 2017.

Black Friday 2017. Cea mai aşteptată zi din an, Black Friday, este vineri, 17 noiembrie, atunci când eMAG, cel mai mare magazin online din ţara noastră va da startul reducerilor.

Black Friday 2017. eMAG nu anunţă ora la care începe campania de reduceri, însă ultimele ediţii au fost organizate în jurul orei 7:00. La prima ediţie, din 2011, eMAG a anunţat ora lansării Black Friday, iar aproape 100.000 de persoane dădeau click pe refresh pe pagină. Toate sistemele IT ale magazinului au căzut, iar toată ziua s-a muncit la repararea lor.

Black Friday 2017. Cei care vor să afle ora la care începe Black Friday la eMAG trebuie să îşi instaleze aplicaţia disponibilă pe Google Play şi App Store. Activează notificările ca să poţi fi anunţat de îndată ce se dă startul. Cei care sunt cu ochii pe oferte trebuie să ştie că şansele de a prinde un super preţ cresc odată cu instalarea aplicaţiei.

Black Friday 2017. Anul trecut, de Black Friday, în primele 10 minute ale evenimentului de shopping, nu mai puţin de 78% dintre comenzile plasate de clienţi au fost făcute din aplicaţia eMAG, în timp ce 19% de pe site şi 3% de pe varianta de mobil a site-ului.

Pentru a fi siguri că şi anul acesta au cât mai multe şanse să-şi cumpere produsul dorit la preţ de Black Friday, clienţii au la dispoziţie un ghid de cumpărături detaliat de eMAG. Iată care este acesta.

Cum să nu fii păcălit de BLACK FRIDAY! Cum detectezi adevăratele reduceri

Black Friday 2017. Isteria promoţiilor şi reducerilor de preţ care va culmina în zilele de 17 și 4 noiembrie poate să te păcălească dacă nu eşti atent, spun specialiştii.

Black Friday 2017. Întrucât fenomenul a luat amploare în toată lumea, iar clienții devin tot mai interesați, odată cu reducerile oficiale, apar și oferte false, care nu fac parte din promoția Balck Friday.

Black Friday 2017. Publicația The Atlanta Journal a publicat un articol în care oferă cititorilor mai multe sfaturi pentru a nu se lăsa înșelați.

Black Friday 2017. Jurnaliștii îi îndeamnă pe oameni să studieze cu atenție ofertele la produsele pe care doresc să le achiziționeze, însemnând preț și caracteristici. Astfel, atunci când apare explozia de reduceri, să știe care sunt cele reale și convenabile.

Black Friday 2017. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să-și facă o strategie, să știe clar ce produse vor să cumpere și din ce magazine. Asta îi va ajuta să se concentreze asupra lucrurilor de care chiar au nevoie și să economisească bani.

Black Friday 2017. Pentru a ajunge cât mai repede la produsele dorite, se recomandă o parcurgere prealabilă a magazinelor, pentru a știi unde sunt așezate produsele avute în vedere.

Black Friday, zi neagră pentru amatorii de chilipiruri neatenți

Black Friday 2017, zi neagră pentru amatorii de chilipiruri neatenți. Produsele cu reduceri fabuloase reprezintă modalitatea preferată de înșelăciune în perioada Black Friday, potrivit specialiștilor în securitate IT.

Black Friday 2017. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează asupra tentativelor de fraudă pe care răufăcătorii le operează în perioada de Black Friday, eveniment organizat în România începând din 17 noiembrie.

Black Friday 2017. Vectorul de atac principal folosit în timpul acestor acțiuni comerciale este țintirea potențialilor clienți cu e-mail-uri care promit chilipiruri.

Black Friday 2017. Infractorii cibernetici își sporesc șansele de succes ale tentativelor de înșelăciune prin țintirea potențialelor victime cu mesaje care prezintă produse cu reduceri substanțiale, ceea ce determină anumiți utilizatori să încerce să le cumpere, ignorând aspecte precum reputația comerciantului sau siguranța tranzacției.

Black Friday 2017. Față de campaniile de Black Friday organizate în alte țări, ofertele derulate în România pe toată durata anului calendaristic fac ca riscul la care se expun utilizatorii prin tentative de phishing să fie constant. În acest context, folosirea unei soluții de securitate poate face diferența între accesarea unor site-uri periculoase care colectează parole sau date de pe card și navigarea în siguranță.

Black Friday 2017. Aproape 90% dintre români nu s-au aflat niciodată în situația de a returna produsele cumpărate de Black Friday.

Black Friday 2017. Peste 70% dintre românii din mediul urban au în plan să facă achiziții de Black Friday, iar aproape jumătate dintre ei intenționează să plătească online, relevă datele unui studiu.

Black Friday 2017. "71% dintre românii din mediul urban intenționează să cumpere produse de Black Friday în acest an, iar 44% dintre aceștia au în plan să plătească online achizițiile făcute. Rezultatele studiului relevă o deschidere mai mare a românilor față de plățile online, în măsura în care numărul celor care vor să achite produsele comandate online, prin card bancar, a crescut semnificativ în ultimii ani", se arată în studiul citat de Agerpres.

Black Friday 2017. De asemenea, încrederea românilor în modalitatea de plată online este mai mare comparativ cu anii precedenți, aproape 60% dintre respondenți menționând că au încredere mai mare în plata online cu cardul față de anul trecut.

Black Friday 2017. Pprintre beneficiile apreciate de românii care fac plăți online cu cardul sunt: rapiditatea tranzacției online (31%), confortul plăților în sine (29%), precum și ușurința în folosirea sistemului de plăți (18%). În plus, aproape 80% dintre românii din mediul urban sunt familiarizați cu plățile online, aceștia apelând la această modalitatea de plată cel puțin o dată pe lună.

Cât privește comportamentul respondenților față de produsele plătite online, 87% dintre aceștia spun că nu s-au aflat niciodată în situația de a returna produsele cumpărate de Black Friday. 43% dintre respondenți nu și-au stabilit o listă de produse pe care vor să le cumpere anul acesta de Black Friday și vor decide după ce vor analiza ofertele magazinelor. De altfel, oferta și reducerile practicate cu ocazia acestui eveniment de shopping sunt definitorii și pentru cei care au deja o listă de cumpărături (43% dintre respondenți), dar care se vor orienta în procesul de achiziție de produse în funcție de ofertele pe care le vor găsi, conform sursei citate.

În ceea ce privește bugetul românilor pentru achizițiile de Black Friday 2017, 29% au pus de-o parte între 200 și 500 de lei, 25% între 500 și 1.000 de lei, 13% între 1.000 și 1.500 de lei, iar 9% între 1.500 și 3.000 de de lei.

Când începe Black Friday 2017. Tot ce trebuie să ştii pentru a nu rata mega-reducerile din acest an

Black Friday 2017. Cum te ferești de ȚEPE în cele două zile de "Vinerea Neagră"

Black Friday 2017. Iată recomandările specialiștilor Bitdefender pentru a evita orice neplăceri:

1. Identificați și ignorați mesajele de phishing. Escrocii folosesc cupoane de reduceri pentru a ademeni utilizatorii mai puțin vigilenți. Aceștia atrag utilizatorii cu pagini de shopping false și îi păcălesc să divulge detalii de card în schimbul unor produse care nu vor ajunge niciodată la ei.

2. Nu cumpărați produse promovate prin e-mail-uri nesolicitate. Verificați legitimitatea unui magazin online pe forumuri, printr-o simplă căutare în motoarele de căutare. Învățați din experiența altora.

3. Alegeți doar magazine online cu certificate SSL astfel încât să le puteți confirma identitatea. O adresă ce începe cu HTTPS și un lăcățel indică faptul că sunteți pe o pagină securizată, dar magazinele online respectabile furnizează și informații legate de identitate împreună cu certificatul SSL.

4. Nu divulgați codul PIN în locul codului CVV (Card Verification Value). Acesta din urmă este un număr de trei cifre scris pe spatele cardului de credit sau de debit. Majoritatea comercianților online îl solicită pentru a fi siguri că cel care face tranzacția este posesorul real al cardului.

5. Faceți o scanare completă a sistemului înainte de a iniția o plată și asigurați-vă că este 100% sigur.

6. Când tranzacția este finalizată și primiți în continuare mesaje de la departamentul de relații cu clienții al magazinului online, cereți informații în plus în legătură cu măsurile de securitate suplimentare solicitate de comerciant.

7. Folosiți conexiunea de date mobile a telefonului sau tabletei pentru a face achiziții online. Evitați să faceți cumpărături conectați la o rețea wireless publică ce poate fi interceptată. Dacă e neapărat necesar să faceți asta, folosiți o soluție de plată dedicată, precum Bitdefender Safepay, pentru a vă conecta în siguranță la contul bancar sau pe site-uri de plăți online.

8. Pe cât posibil, faceți cumpărături online de acasă. Este riscant să cumpărați în timp ce sunteți la serviciu, la bibliotecă, într-o cafenea, în laboratorul școlii unde computerele pot fi folosite de alte persoane. Aceste sisteme pot fi monitorizate prin mecanisme de supraveghere.

9. Asigurați-vă că folosiți o soluție de securitate care blochează și reclamele periculoase. Mențineți-vă întotdeauna browser-ul și soluția de securitate actualizate. Troienii bancari și virușii cu componentă de rootkit sunt amenințări în creștere. Aceștia fură informații bancare, monitorizează tranzacțiile sau se autentifică în conturile bancare în timp ce stau ascunse în sistem.

10. Verificați-vă regulat conturile în special înainte și după tranzacțiile online, pentru a fi siguri că totul este în regulă.

Black Friday fără emoţii. Cum poţi să returnezi un produs pe care nu-l mai vrei

Black Friday 2017. Consumatorii sunt îndreptățiți să returneze un produs cumpărat dintr-un magazin online în cel mult 14 zile, fără să fie nevoiți să-și motiveze decizia sau să aibă nevoie de ambalajul original al acestuia. După ce ai informat comerciantul că vrei să te retragi din contract, legislația prevede că acesta are la dispoziție 14 zile ca să-ți returneze banii. Black Friday 2017. În plus, există și posibilitatea de a returna, în aceleași condiții, chiar și un produs căruia consumatorul i-a adus mici stricăciuni. Black Friday 2017. Atunci când cumperi un produs dintr-un magazin online, așa cum probabil plănuiești să faci de Black Friday, ai toate șansele să primești ceva ce nu corespunde gusturilor tale, să primești alt produs sau unul de altă culoare. Și așa mai departe. Black Friday 2017. Tocmai pentru că, spre deosebire de cumpărăturile pe care le faci pe loc, din spațiile comerciale, nu ai posibilitatea să întorci pe toate părțile produsul și să te asiguri de alegerea ta, legislația îți oferă o soluție: posibilitatea de a returna un produs pe care nu-l mai vrei (este vorba, mai exact, de dreptul de retragere din contractul de vânzare-cumpărare la distanță), despre care găsim tot ce ne interesează în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii. Black Friday 2017. Toți comercianții online sunt obligați să se supună unui set minim de reguli privind dreptul de retragere, care sunt expres prevăzute de actul normativ amintit, potrivit AvocatNet.ro. Comerciantul trebuie să-ți explice cum poți returna un produs Pe site-ul său, vânzătorul trebuie să precizeze dacă poți să te retragi din contract (pentru că, așa cum vom vedea mai jos, sunt și câteva produse care nu pot fi returnate în acest fel), în ce condiții poți să faci asta, care este procedura concretă și ce termen trebuie respectat. Mai mult, trebuie să ai la dispoziție un formular de retur pe site-ul comerciantului. Cel mai des, vei întâlni pe site informațiile sub titlul de "Condiții de returnare", însă acestea se referă, de fapt, la dreptul de retragere din contract, chiar dacă nu vei găsi exact această formulare. Comerciantul trebuie să-ți spună dacă ești obligat la costul de transport pentru returnarea unui produs (la care poți fi obligat, potrivit legii) și care este costul, dacă poți să returnezi în magazin ori doar prin curier rapid etc. În plus, dacă există motive pentru pierderea dreptului de retragere ori dacă produsul este dintre cele pentru care legea prevede că nu se pot da înapoi, comerciantul este obligat să te informeze dinainte. Ai 14 zile să returnezi un produs, fără să-ți motivezi decizia Comerciantul n-are dreptul să-ți solicite un motiv pentru care alegi să returnezi un produs și nici să-ți perceapă vreo taxă pentru că îți exerciți acest drept. Din momentul în care ai ajuns în posesia produsului comandat (sau a ultimului produs comandat, dacă ai făcut o comandă multiplă și produsele ți-au fost livrate pe rând), ai la dispoziție 14 zile pentru a-l anunța pe comerciant că te-ai răzgândit și-ți vrei banii înapoi. După ce ai notificat comerciantul, ai la dispoziție 14 zile de la momentul notificării ca să returnezi efectiv produsul. Dreptul de retragere poate fi prelungit cu 12 luni Dacă un comerciant nu te-a informat despre dreptul de retragere, atunci perioada în care poți să te răzgândești se prelungește cu 12 luni, după expirarea perioadei inițiale de 14 zile. În caz că, între timp, vânzătorul te-a informat, așa cum trebuia să o facă de la bun început, atunci perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care informațiile respective ajung la tine. Totuși, trebuie să ai în vedere că tu, în calitate de consumator, ai sarcina probei în această privință. Cu alte cuvinte, tu ești cel care trebuie să dovedească faptul că operatorul economic nu ți-a pus la dispoziție informațiile cu privire la dreptul de retragere (pe site-ul său, într-un mail ori la telefon).