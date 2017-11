Black Friday 2017 eMAG.ro - Ce televizoare sa 'vanezi' in Vinerea Neagra a reducerilor

Black Friday 2017 eMAG.ro - Pregateste lista cu cele mai interesante produse pe care ai vrea sa le cumperi de Black Friday cu reduceri mari.

Black Friday 2017 eMAG.ro – Lista tuturor televizoarelor cu diagonala de peste 125cm poate fi consultata AICI.

Mai jos aveti o serie de televizoare de foarte buna calitate, cu configuratii si setari diferite, care ar putea avea reduceri importante de Black Friday. Adaugati-le in lista de produse preferate pentru a afla cand scade pretul.

eMAG are preturi tot mai bune pentru televizoarele cu ecran mare. Am rasfoit si noi ofertele si ne-au atras atentia modelele cu cele mai mici preturi care au devenit foarte accesibile. Daca si voi sunteti fani ai display-urilor cu diagonala imensa, va invitam sa aruncati o privire peste modelele de mai jos:

Black Friday 2017 eMAG.ro – Televizor Vision Touch

Chiar daca e un brand mai putin cunoscut, televizorul de la Vision Touch este unul de calitate, are o diagonala impresionanta de 127cm pe care reda imagini impecabile la o rezolutie Full HD. Pretul sau este cel mai mic de pe piata si poate fi gasit AICI.

Black Friday 2017 eMAG.ro – Smart Tech

Continuam cu un televizor de foarte buna calitate produs de Smart Tech. Acest model beneficiaza de o reducere de 18% din pret de la eMAG si se regaseste in numar limitat in oferta. Televizorul are diagonala de 127cm si rezolutie Full HD. Pretul poate fi gasit AICI.

Black Friday 2017 eMAG.ro – Horizon

Un producator renumit in materie de televizoare, de multa vreme, este Horizon. De la acest producator va recomandam un model cu display de tip LED ce are o diagonala de 127cm si rezolutie FUll HD. Oferta completa cu reducere de 11% poate fi gasita la URMATORUL LINK.

Black Friday 2017 eMAG.ro – Televizor LED Star Light

Reducere de 18% si pentru televizorul de foarte buna calitate de la Star Light. Acest televizor are si el o diagonala impresionanta de 127cm, ecranul fiind de tip LED. Televizorul reda imagini impecabile la rezolutia full HD si gasiti pretul sau AICI.

Black Friday 2017 eMAG.ro – Televizor LED Hyundai

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru un televizor de la Hyundai ce are diagonala de 140 cm, are functii smart si se poate conecta la internet prin wifi integrat. Televizorul are rezolutie FULL HD si o reducere de pret de 20%. Oferta completa o gasiti AICI.

Black Friday 2017 eMAG.ro – Smart Samsung

Primul televizor pe care vi-l recomandam are o reducere de peste 30% de la eMAG si este produs chiar de Samsung. Televizorul are diagonala de 80cm, rezolutie Full HD si toate functiile smart disponibile. Pretul sau este sub 1.000 de lei si poate fi gasit AICI.

Black Friday 2017 eMAG.ro – LED LG

Un alt brand de renume care produce televizoare de cea mai buna calitate este LG Ei bine, chiar si televizoarele de la LG au reduceri mari de ttot la eMAG in aceasta saptamana. Noi va recomandam unul dintre cele mai ieftine televizoare cu diagonala de 80cm care reda imagini la o rezolutie HD. Oferta pentru televizor o gasiti AICI.

Black Friday 2017 eMAG.ro – Televizor Star Light

Producatorul Star Light este renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica, dar si pentru calitatea produselor. Este si cazul televizorului cu display de tip LED ce are o diagonala de 80cm. Televizorul reda imagini HD Ready si are un pret mult sub 1.000 de lei pe care il puteti consulta AICI.

Black Friday 2017 eMAG.ro – Horizon

Cel mai ieftin televizor disponibil in acest moment pe piata este cel mai probabil acest Horizon care beneficiaza si de o reducere consistenta de la eMAG. Televizorul are o diagonala de 50cm pe care reda imagini impecabile HD. Pretul poate fi gasit AICI.

Black Friday 2017 eMAG.ro – Televizor LED Smart Samsung

Trecem la un alt nivel, la o alta categorie de televizoare, cu diagonala ceva mai mare dar si functii multiple. De exemplu, acest model de la Samsung reda imagini la cea mai clara rezolutie existenta 4K ULTRA HD, are toate functiile smart disponibile, poate fi conectat la internet si la dispozitivele mobile din locuinta si are o diagonala de 108cm. Pretul sau la reducere il gasiti AICI.

Black Friday 2017 eMAG.ro – Televizor LED Smart LG

Pret foarte bun si pentru televizorul cu display de tip LED de la LG care are o diagonala de 80cm. Televizorul este ideal pentru un dormitor de dimensiuni mici sau medii si reda imagini la rezolutie Full HD. Pretul sau poate fi consultat AICI.

Black Friday 2017 eMAG.ro – Samsung

Ultimul televizor pe care vi-l prezentam in cadrul acestui articol este un Samsung LED cu functii smart disponibile si diagonala de 100cm. Televizorul are rezolutie FULL HD si o reducere mare de pret de la eMAG pe care o puteti vedea AICI.