Black Friday 2017. eMAG face 7 ani de reduceri ”negre”. Ce se întâmplă în State

Black Friday a fost adus în România de eMAG, în 2011, iar acest magazin online deține în continuare o putere aproape absolută pe piața noastă online. Însă, în Statele Unite, se discută, desigur, la un alt nivel.

Ofertele eMAG de Black Friday 2017 sunt disponibile AICI. Valul 2 e în plină desfăşuare AICI, nu îl rata! O listă amplă cu magazine care organizează Black Friday găseşti AICI.

In America, Vinerea Neagra urmeaza dupa Ziua Recunostintei si se tine in fiecare an, in zilele de 23 si 29 noiembrie. Aceasta zi deschide sezonul cumparaturilor pentru Craciun, fiind cea mai aglomerata zi din an. America a inregistrat in anul 2009 o zi record de cumparaturi in valoare de 10,69 de miliarde de dolari si 134 de milioane de persoane care au scos aceasta suma din buzunare.

Black Friday 2017 eMAG - Până la urmă, de ce Black?

O alta legenda legata de aparitia Black Friday este cea despre muncitorii americani care se dadeau drept bonavi dupa Ziua Recunostintei, iar companiile angajatoare ramaneau fara forta de munca.

Termenul ‘’black’’se poate referi si la modalitatea de a tine contabilitatea in magazine. La acea vreme vanzatorii marcau cu rosu pierderile avute si cu negru profitul.

Black Friday in Romania. 2017 e anul șapte

Si in Romania, Black Friday sau Vinerea Neagra a preturilor este asociata cu sezonul sarbatorilor de iarna, atunci cand se da startul cumparaturilor de orice fel.

Tara noastra a cunoscut ziua de Black Friday in anul 2011, o zi importata de peste ocean la fel ca multe altele ( Valentines Day, Halloween).

Prima campanie Black Friday a fost adusa in Romania de catre retailerul eMAG, alaturi de Flanco in anul 2011. Vanzarile eMAG din acea zi au adus venituri de 8 milioane de euro, incheind anul fiscal cu 145 de milioane de euro.

Black Friday - ziua când onlineul românesc a început să "erupă"

Daca ne aducem aminte, prima campanie Vinerea Neagra a reducerilor din Romania a blocat mediul online. Din acea zi, cumparaturile din online au inceput sa fie foarte populare in randurile romanilor.

Reducerile specifice Black Friday nu sunt disponibile si in magazinele fizice, asa cum se intampla la americani, ei alegand prima zi a saptamanii de dupa Vinerea Neagra ca zi destinata comertului online.

Ce produse sunt cautate de Black Friday. ”Vedetele” din 2017

Vedetele reducerilor sunt electrocasnicele, conform unui studio realizat de o companie de marketing. Asadar, anul acesta sa ne asteptam, la fel ca in alti ani, la reduceri masive la telefoane, televizoare, camere foto, accesorii pentru acestea, dar si la carti, haine, s.a.m.d. Anul 2017 aduce Black Friday, vineri, pe 17 noiembrie (si in weekendul dupa), dar vor fi si cateva magazine care vor lungi perioada reducerilor si pentru 24-26 noiembrie.

Important de stiut, reducerile incep de la primele ore ale zilei si pentru a fi la current cu promotiile magazinelor participante va puteti face cont pe site-urile acestora ca sa primiti cele mai bune oferte pe email.

Anul acesta, magazinele de peste ocean, dar și cele din vestul Europei, fac Black Friday după obiceiul de a se sărbători ziua reducerilor DOAR în ultima zi de vineri din lună. Așadar, anul acesta sărbătoarea reducerilor ar fi pe 24. Trebuie să menționăm că și gigantul chinez Alibaba a organizat o campanie specială de reduceri în acest an, pe 11 noiembrie, valoarea vânzărilor atingând cote amețitoare.

Scurtă listă de reduceri de Black Friday 2017 la eMAG

1. Huawei P10, 64 GB - Prețul este de doar 1899 de lei, iar telefonul este clar unul de top. Puteți afla mai multe despre el, AICI.

2. Televizor Smart Philips, 126 cm, 4K Ultra HD - Prețul este de doar 1999 lei, un preț excelent pentru o așa diagonală și pentru un televizor SMART de la o marcă de încredere. Îl găsiți în oferta de Black Friday 2017 eMAG, AICI.

3. Combină frigorifică Beko, 325 litri, clasa A+. Prețul de Black Friday la eMAG este disponibil AICI.

4. Mașină de spălat rufe Whirlpoola la doar 700 de lei. 1200 RPM, capacitate 6 kilograme. O găsiți AICI.

5. Pachetul cuptor incorporabil și plită incorporabilă Hansa la 699 lei. Îl găsiți AICI.

6. Laptop Asus cu procesor Intel Core i5, 2,5 GHz, 4GB, 128 GB SSD. Prețul special de Black Friday 2017 este disponibil AICI.

7. Scaunele de birou din ofertă. Am găsit chiar și modele cu peste 60% reducere. Merită să aruncați un ochi peste aceeste reduceri de Black Friday, AICI.

8. Saltele cu minus 59%, de la cei de la Green Future. Sunt saltele terapeutice de bună calitate, le puteți găsi la preț special de Black Friday 2017 la eMAG, AICI.

9. Lenjeriile de pat din oferta eMAG de Black Friday 2017 au reduceri ce trec bine de 50%. Le găsești pe cele mai avantajoase AICI.

10. Aparatele de curățare cu presiune au de departe cel mai bun preț din an în ziua de Black Friday 2017 la eMAG. Reducerile la aceste produse sunt listate AICI.

Plus alte oferte eMAG de Black Friday 2017

1. Black Friday 2017 preț special eMAG la Pachet promo Wella Care Oil Luminous: Sampon Wella Care Oil Luminous, 1000ml + Masca Wella Care Oil Luminous, 150ml + Ulei revitalizant Wella Care Oil Luminous, 100 ml - 129,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.



2. Televizor OLED Smart LG, 139 cm, 55EG9A7V, Full HD - 250 de bucăți, 4,499,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.



3. Căști audio in-ear, Skullcandy Ink’d, Microfon, Bluetooth - 500 de bucăți, 99,99 de leiPrețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.



4. Black Friday 2017 eMAG preţ special. LEGO® City Police Spargere cu buldozerul 60140 - 350 de bucăți, 139,99 de leiPrețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.



5. Scaun auto 2Drive SAG-15, 9 - 36 Kg, Negru - 800 de bucăți, 159,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.



6. Statie de calcat fara boiler Tefal Liberty SV7030, Talpa Easygliding, setare temperatura, 5.5 bari, 310g/min, oprire automata, functie ECO, Alb/Albastru - 300 de bucăți, 199,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.



7. Robot de bucatarie Bosch MCM4100, 800 W, bol 1.25 l, blender 1.25 l, 2 viteze, Alb - 450 de bucăți, 199,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

8. Aspirator cu sac Samsung VC07M25E0WR, 2.5 l, 750 W, Tub telescopic, Accesorii 2 in 1, Rosu - 500 de bucăți, 149,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

9. Black Friday 2017 eMAG preţ special. Pachet promo: Cuptor incorporabil Hansa BOEI64482, Electric, Display, Grill, 67 l, Clasa A, Inox + Plita incorporabila Hansa BHGI63100018, Gaz ,4 arzatoare, Aprindere electrica, Inox - 500 de bucăți, 699,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

10. Ondulator complet automat Babyliss Curl Secret C905PE, temperatura: 185°C - 205°C, element ceramic profesional, Verde - 800 de bucăți, 149,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

11. Periuta de dinti electrica Oral-B Vitality Plus Cross Action, reincarcabila, curatare 2D, 1 program, 2 capete - 900 de bucăți, 49,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

12. Aparat de spalat cu presiune Karcher K2 Classic Home, 1400W, 110bar, 360 l/h, include perie curatare - T150 si detergent suprafete exterioare - 300 de bucăți, 249,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

13. Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Bosch EasyDrill 1200, 12V, 1.5 Ah, 1650 RPM - 450 de bucăți, 199,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

14. Pantofi sport Nike cu garnituri de piele intoarsa, pentru femei, MD Runner 2, Lila prafuit - 180 de bucăți, 99,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

15. Black Friday 2017 eMAG preţ special. Ceas argintiu Fossil cu maro bărbați The Minimalist - 200 de bucăți, 199,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

16. Pantofi sport Nike MD Runner 2, pentru barbati,Gri/Negru - 400 de bucăți, 99,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

17. Cizme de iarna Trespass, cu captuseala din fleece, pentru copii, Violet ametist - 500 de bucăți, 49,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

18. Cizme de iarna Trespass, cu captuseala din fleece, pentru copii, Alfred, Albastru - 500 de bucăți, 49, 99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

19. Black Friday 2017 eMAG preţ special. Serviciu de masa 18 piese Villeroy&Boch, colectie Sweet Garden, portelan - 250 de bucăți, 199,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

20. Set 7 piese Tefal Elementary, inox, doua cratite cu capac, doua tigai + ibric, inductie - 800 de bucăți, 237,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

21. Ceas smartwatch Garmin Fenix 3, Heart Rate, Silver - 500 de bucăți, 999,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

22. Telefon mobil Lenovo VIBE K5 Plus, Dual Sim, 16GB, 4G, Dark Gray - 1000 de bucăți, 399,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

23. Set 3 trolere Kring Salvador ABS, 55 cm+65 cm+75 cm, Navy - 200 de bucăți, 299,99 de lei. Prețul de acum și produsul pot fi consultate AICI.

24. Telefon mobil Samsung Galaxy S7, 32GB, 4G, Black, 1.000 de bucăți la 1.499,99 de lei - VEZI AICI care e pretul TELEFONULUI ACUM



25. Combina frigorifica Arctic AK54270+, 262 l, H 170.5 cm, Clasa A+, 500 de bucăți la 599,99 de lei - VEZI AICI CARE E PRETUL FRIGIDERULUI ACUM



26. Detergent capsule Ariel Pods 3 in 1, 3 X 39 spălări, 4.000 de bucăți la 89,99 de lei - VEZI AICI CARE E PRETUL ACUM



27. Consola Microsoft Xbox One Slim 500 GB, 500 de bucăți la 599,99 de lei - VEZI AICI CARE E PRETUL ACUM



28. Acumulator extern A+, 10.000 mAh, 5.000 de bucăți, la 39,99 de lei - VEZI AICI CARE E PRETUL ACUM



29. Televizor LED Nei, 81 cm, HD, 1.000 de bucăți la 399,99 de lei - VEZI AICI CARE E PRETUL ACUM

30. Tigaie wok Tefal Only Cook, 28 cm, thermo-spot, 3.000 de bucăți la 49,99 de lei - VEZI AICI CARE E PRETUL ACUM



31. Laptop Lenovo IdeaPad, procesor Intel Celeron N3060 frecventa 2.48 GHz, ecran 15.6", memorie 2GB, hard disk 500 GB, Intel HD Graphics 400, Black, 500 de bucăți la 499,99 de lei - VEZI AICI CARE E PRETUL ACUM



32. Aparat de gătit cu aburi și blender Philips-AVENT SCF870/22, 1.200 de bucăți la 349,99 de lei - VEZI AICI CARE E PRETUL ACUM



33. Anvelopa iarna Orium 601 185/65 R15 88T, 1.000 de bucăți la 99,99 de lei - VEZI AICI CARE E PRETUL ACUM