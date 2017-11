Black Friday 2017 eMAG. Electrocasnice cu prețuri care bat concurența

Black Friday 2017 eMAG se anunță o sărbătoare a cumpărăturilor plină de surprize. În acest articol vă prezentăm câteva dintre cele mai tari reduceri la electrocasnice.

Black Friday 2017 eMAG.

Aspirator fara sac Rowenta Compact Power 3A RO3724, 1.5 l, 750 W, Filtru de inalta eficienta, 8.8 m, Orange. Un filtru de spuma plasat in fata motorului. Un filtru pozitionat inainte de orificiul de evacuare a aerului pentru a capta chiar si cele mai mici particule de praf eliberate in aer. Recipient de praf usor de curatat: in doar 4 pasi! Filtru de spuma usor de accesat si curatat pentru performanta de lunga durata.

Black Friday 2017 eMAG. Aspirator fara sac Philips Power Pro Compact FC8476/92, 1.5 l, Tub telescopic metalic, 1500 W, EPA 10, Gri. Tehnologia PowerCyclone 4 ofera cele mai bune rezultate de curatare dintr-o singura miscare prin intermediul unor pasi extrem de eficienti: 1) Aerul intra rapid in PowerCyclone gratie fantei de admisie aer drepte si netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelereaza aerul in sus in compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Arctic AROIE21300C, Electric, Multifunctional, Curatare catalitica, 66 l, Clasa A, Inox + Plita incorporabila Arctic ARBG64120SX, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica, Inox. Asigura o coacere uniforma a alimentelor printr-o circulare fortata a aerului cald în compartimentul cuptorului, în conditii optime. Astfel, preparatele tale vor fi gatite perfect, indiferent de timpul de gatire necesar fiecarei retete. Asigura curatarea rapida a cuptorului printr-un panou absorbant, care atrage automat grasimea si vaporii rezultati în urma gatirii, fara a mai necesita interventia ta.

Black Friday 2017 eMAG. Oferte de la Beko sau Arctic

Black Friday 2017 eMAG. Pachet promo: Cuptor incorporabil Arctic AROIM24500BC, Electric, Multifunctional, Curatare catalitica, 71 l, Clasa A+, Negru + Plita incorporabila Arctic ARSGN64120S, Gaz, 4 arzatoare, Aprindere electrica, Sticla Neagra. Asigura o coacere uniforma a alimentelor printr-o circulare fortata a aerului cald în compartimentul cuptorului, în conditii optime. Astfel, preparatele tale vor fi gatite perfect, indiferent de timpul de gatire necesar fiecarei retete.

Combina frigorifica Samsung RB31FERNDB, 310 l, Clasa A+, Full No Frost, H 185 cm.Dispunand de o deschidere mai mare decat sertarele obisnuite de congelator, compartimentul cu deschidere completa Full Open Box simplifica organizarea si scoaterea produselor, chiar si a alimentelor in vrac. Acesta se extinde mult pentru o utilizare optima a spatiului, iar designul sertarului permite deschiderea chiar daca usa frigiderului se deschide la numai 90 de grade.

Black Friday 2017 eMAG. Combina frigorifica Hotpoint XH9 T2Z COJZH, Full No Frost, 369 l, Clasa A++, H 201. Hotpoint introduce noua gama de combine frigorifice pentru a prelungi calitatea alimentelor ca in prima zi. O serie de tehnologii sofisticate ce permit personalizarea spatiului intern în functie de utilizarea specifica si modul de pastrare al alimentelor.

Black Friday 2017 eMAG. Oferte mașini de spălat

Masina de spalat rufe Slim 6th Sense Colours Whirlpool AWSX63213, 1200 RPM, 6 kg, Clasa A+++, Display LCD, Alb. Whirlpool a dezvoltat tehnologia inovatoare Clean+, un ciclu special multifazic care, in combinatie cu folosirea unui aditiv special impotriva petelor, optimizeaza performanta fiecarui agent activ, oferind rezultate imbunatatite de spalare.

Black Friday 2017 eMAG. Masina de spalat rufe LG F14U1JBS6, 10 KG, 1400 rpm, Clasa A+++, Argintiu. Datorita design-ului unic LG, 6 Motion Direct Drive poate realiza miscari variate ale cuvei sau o combinatie de miscari diferite in functie de programul de spalare ales. Aceasta functie, impreuna cu viteza de rotire controlata si cu abilitatea cuvei de a se roti atat spre stanga, cat si spre dreapta, contribuie la imbunatatirea semnificativa a performantelor de spalare, oferind rezultate perfecte de fiecare data.

Espressor automat Philips HD8841/09, 1.8l, 1850W, Sistem Clasic de spumare a laptelui, Rasnite 100% ceramice, Functie CoffeeSwitch, 15 bar. Gratie functiei de memorare a setarilor, care va permite sa ajustati si sa salvati concentratia cafelei preparate, veti putea obtine intotdeauna ceasca perfecta de cafea. Bucurati-va de o cafea incredibila in ceasca preferata, prin simpla atingere a unui buton.



Black Friday 2017 eMAG. Oferte robot de bucătărie

Robot de bucatarie Philips Avance Collection HR7778/00, 1300 W, bol 3.4 l, blender 2.2 l, Storcator de fructe si legume, 12 viteze + Pulse, Inox. Impreuna cu motorul puternic, aceasta spirala metalica pentru aluat formeaza rapid o bila de aluat din ingredientele dumneavoastra. Odata aluatul format, spirala inovatoare pentru aluat amesteca aluatul cu forta si puterea corecte pentru a va permite sa faceti cea mai gustoasa paine. Black Friday 2017 eMAG. Robot de bucatarie Tefal MasterChef 5000 DO514138, 750 W, bol 2.2 l, blender 1.25 l, 2 viteze + Pulse, Alb. Motor puternic de 750W pentru a procesa cu usurinta toate tipurile de ingrediente.Usor de utilizat: un buton cu 2 pozitii pentru a ajusta viteza corespunzator accesoriilor folosite + pozitia Pulse.