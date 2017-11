Black Friday 2017 eMAG – BREAKING NEWS! eMAG a publicat toate ofertele, chiar acum

Black Friday 2017 eMAG – LIVE TEXT toata ziua despre toate ofertele cu reduceri mari din Vinerea Neagra a acestui an. Nu ne scapa nimic, stai cu ochii pe noi.

Black Friday 2017 – Ofertele eMAG vor fi afisate in cel mai scurt timp.

Black Friday 2017 eMAG – LIVE TEXT

Update ora 6:53 - eMAG a dat drumul ofertelor de Black Friday 2017 si pe site, nu doar pe aplicatie. Inca din primele minute s-au epuizat ofertele pentru televizoarele NEI ce costau doar 399 de lei si aveau o diagonala de 81cm.

UPDATE ORA 6:51 - eMAG a inceput 'balul' de Black Friday 2017. Ofertele complete au fost publicate si multe produse incep sa se epuizeze inca din primele secunde. Pentru inceput a fost dat startul Black Friday 2017 doar pe aplicatia de mobil a celor de la eMAG, insa in foarte scurt timp incepe si pe site.

UPDATE ORA 6:30 - Cei de la eMAG au facut anuntul pe aplicatie 'Ce-a fost mai greu a trecut. A inceput numaratoarea inversa! In cateva momente, incepe Black Friday!'.

UPDATE ORA 5:00 - Inca din timpul zilei, cei de la eMAG au dat publicitatii cateva dintre produse si preturile pe care acestea le vor avea de Black Friday 2017. Iata, mai jos, cateva dintre cele mai interesante oferte.

eMAG Black Friday 2017 – Telefon mobil Samsung Galaxy S7

De-a lungul timpului am prezentat de nenumarate ori oferte speciale pentru Samsung Galaxy S7, dar si pentru celelalte telefoane mobile din gama Galaxy. Se pare ca de Black Friday 2017 avem parte de o surpriza care depaseste cu mult asteptarile si reducerile din promotiile precedente. Este vorba de un pret de doar 1.499 de lei pentru telefonul Samsung Galaxy S7 care este de foarte buna calitate si unul dintre cele mai vandute. Telefonul are memorie de 32GB, functie 4G si beneficiaza de o garantie inclusa de 24 de luni.

Black Friday – Combina frigorifica Arctic

O alta categorie ce a beneficiat de multe reduceri la eMAG de-a lungul ultimului an este cea a frigiderelor. De aceasta data vorbim despre un frigider romanesc, produs de catre cei de la Arctic, de cea mai buna calitate. Combina frigorifica Arctic are un volum de depozitare pentru alimente de 262l, inaltime de 170cm si e dotat cu doua usi. Consumul sau este unul scazut, avand clasa energetica A+. Frigiderul va costa doar 599 de lei.

Black Friday – Consola Microsoft Xbox One Slim

Continuam sa ne uimim de ofertele foarte bune pe care le vedem in doar cele 10 anuntate inainte de eMAG. Pentru pasionatii de jocuri consola Microsoft Xbox One Slim cu spatiu de stocare de 500GB, modelul White, este o adevarata atractie daca le spunem ca pretul de Black Friday va fi de...599 de lei.

Black Friday – Televizor LED Nei

Despre televizoare, cei de la eMAG nu au vrut sa dezvaluie prea multe dar ne-au dat o informatie importanta. Un televizor cu 81 de cm diagonala si rezolutie HD produs de NEI ajunge sa coste sub 400 de lei dupa ce se activeaza promotiile de Black Friday. Oferta depaseste cu mult o reducere de 50%.

Black Friday – Laptop Lenovo IdeaPad

Tehnologia e mereu scumpa, dar un asemenea laptop precum cel pe care urmeaza sa vi-l prezentam, nu o sa il gasiti niciodata mai ieftin. Laptopul e de cea mai buna calitate, de la Lenovo, un model din gama IdeaPad cu procesor Intel Celeron de pana la 2.48 Ghz. Display-ul este unul elegant si generos de 15.6 inch, 2 GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. Placa video e si ea una buna de la Intel HD Graphics 400. Acest laptop va costa de Black Friday doar 499 de lei la eMAG.

eMAG Black Friday 2017 – Aparat de gatit cu aburi Philips

Vorbeam si mai devreme despre gatitul sanatos si se pare ca de Black Friday 2017 toate ofertele ne indeamna spre un stil de viata cat mai bun. Aparatul de gatit cu aburi si blender de la Philips ne permite sa gatim alimentele in cel mai sanatos mod cu putinta si sa facem atat piureuri cat si diferite smoothiuri extrem de sanatoase si rapide. Aparatul e unul de cea mai inalta calitate si costa doar 349 de lei la oferta de Black Friday 2017 de la eMAG.

UPDATE ORA 4:00 - Black Friday 2017 a inceput deja pentru mai multe magazine online. Este o competitie acerba intre Flanco.ro, Elefant.ro si TeamDeals

Black Friday 2017 eMAG vs Elefant vs Flanco vs TeamDeals

Flanco ne surprinde cu reduceri de Black Friday. Ele sunt deja online şi sunt mult mai tentate decât reducerile din 2016, de exemplu. Şi Elefant a început ziua marilor reduceri. eMAG începe, cum spuneam, dimineaţa.

Mai sunt doar câteva ore până la startul Black Friday 2017 la eMAG. Iată câteva informații de mare interes. Dacă ai carduri de la aceste bănci, poți plăti în 12, 18, 24 sau chiar 60 de rate fără dobândă TOT ce cumperi de Black Friday.

suntem pur şi simplu uimiţi de reducerile de Black Friday 2017 de pe Fashion Days. Cea mai mare magazin de fashion s-a ţinut de cuvânt şi are reduceri uriaşe.

am strâns şi o listă pe care nu o veţi găsi în onlineul românesc, suntem siguri. Sunt 33 de produse eMAG de Black Friday 2017, anunţate cu o zi inainte de realitatea.net.

Încă o veste de la eMAG. De Black Friday vor fi abonamente de telefonie Digi la preţ special, dar şi vouchere Tarom de 100 de euro care pot fi cumpărate cu 50 de euro. Maşini şi lingouri de aur şi în acest an. Telefoanele vor avea reduceri de 50%, dar cele mai spectaculoase reduceri vor fi, se pare, la televizoare. Noi credem că eMAG o să înceapă anul acesta undeva în jurul orei 07, să vedem dacă avem dreptate :)

Start la Fashion Days, anunţă magazinul online.

TeamDeals a pregătit un Black Friday 2017 plin de surprize. Promoţiile se întind, în funcţie de categorie, pe mai multe zile, dar încep de vineri, 17 noiembrie.

există şi un magazin care a început deja Black Friday 2017. Vorbim de Esteto, un magazin recomandat celor care caută cosmetice, parfumuri şi consumabile pentru saloane de calitate, la preţuri speciale.

cel mai mare magazin de fashion din online, Fashion Days, începe Black Friday 2017 încă din seara zilei de joi, 16 noiembrie. Fashion Days listează ofertele, iar anul acesta preţurile scad chiar şi cu 80-90% chiar şi la produse de la branduri renumite.

Elefant e şi el unul dintre marii jucători din online şi anunţă un Black Friday spectaculos. Ofertele vor fi active de la ora miezul nopţii (joi spre vineri). Anul trecut, Elefant a fost unul dintre marii concurenţi ai eMAG în lupta de Vinerea Neagră.

UPDATE ORA 3:00 - Magazinele de Fashion au reduceri de 90% de Black Friday 2017

Black Friday Fashion – Reducerile din zona de fashion sunt cele mai impresionante in perioada de Black Friday. Am selectat si noi 3 dintre cele mai interesante magazine online si am aruncat o privire peste ofertele lor. Trebuie sa marturisim ca am ramas impresionati.

Black Friday Fashion – SHop.AndreeaRaicu.ro

Primul magazin online de Fashion pe care vi-l recomandam este shop.andreearaicu.ro, un magazin ce are oferte speciale de Black Friday. Ofertele exceleaza la capitolul rochii, iar preturile inregistreaza in cele mai multe cazuri reduceri de peste 50%.

Puteti consulta oferta si toate rochiile si restul accesoriilor ce fac parte din promotia de Black Friday.

Black Friday Fashion – Answear.ro

Answear.ro e un alt magazin online foarte cunoscut de haine si accesorii. Aici gasiti o multime de branduri cunoscute precum Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Gino Rossi si multe altele. Ofertele de Black Friday de la Answear.ro sunt de-a dreptul impresionante si ajung la cota de -70%.

Pe langa promotia de Black Friday, magazinul online Answear.ro are si o rubrica speciala de outlet unde gasiti mereu reduceri bune.

Black Friday Fashion – Fashion Days

Fashion Days a pus in garda pe toata lumea atunci cand a anuntat ca de Black Friday va avea reduceri de 90%. Ei, bine, informatia s-a dovedit adevarata, iar reducerile sunt reale si foarte benefice.

In produsele aflate la promotia de Black Friday gasiti si botine de iarna, dar si diferite modele de rochii, jeansi, geci, pantofi si chiar ceasuri si accesorii.