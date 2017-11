Black Friday 2017 – Cum arata promotia la telefoane mobile. Reducerile sunt mari de tot

Black Friday 2017 de la Flanco a inceput deja si vine cu reduceri impresionante. Ofertele se epuizeaza rapid.

Black Friday 2017 la Flanco – Lista telefoanelor mobile din oferta poate fi consultata la URMATORUL LINK.

Black Friday 2017 a debutat deja la Flanco.ro cu o serie de oferte excelente. Preturile sunt in scadere dramatica. Noi am aruncat o privire spre preturile telefoanelor mobile si am gasit cateva modele foarte avantajoase pe care vi le recomandam si voua.

Black Friday 2017 – Telefon mobil Samsung J3

Primul telefon mobil pe care l-am zarit in oferta cu o reducere generoasa de pret este modelul Samsung J3, model 2016. Telefonul mobil este unul performant si are un spatiu de stocare de 8GB. Telefonul are si capacitatea de a functiona cu 2 cartele sim deodata si e dotat si cu functia 4G pentru internet de mare viteza. Toate detaliile si pretul pot fi gasite AICI.

Black Friday 2017 – Telefon mobil Lenovo Vibe K6

Continuam cu un brand mai putin cunoscut, insa un telefon mobil la fel de performant si de avantajos. De Black Friday, Vibe K6 are reducere la Flanco.ro de 40%. Telefonul are spatiu de stocare de 16GB si functie 4G, dar si functie Dual SIM. Pretul sau poate fi gasit AICI.

Black Friday 2017 – Telefon Vonino Zun XO

Smarphone-ul Vonino Zun XO impresioneaza de la prima vedere cu sasiul din zinc cu finisare mata si accente lucioase care subliniaza liniile fluide de design. Capacul spate este de culoare negru mat cu finisare semicauciucata si un touch screen capacitiv cu Dragontrail Glass. Pretul sau la reducere poate fi gasit la URMATORUL LINK.

Black Friday 2017 – Telefon Allview V2 Viper S

Continuam cu o alta reducere impresionanta pentu telefonul mobil Allview V2 Viper S care e produs chiar in Romania si e primul telefon smart din lume care integreaza conceptul FastPass, solutia catre un sistem de operare aerisit care cuprinde viteza mare de reactie si optimizare. Toate detaliile dar si pretul sau pot fi gasite AICI.

Black Friday 2017 – Telefon mobil Black Berry Priv

BlackBerry Priv aduce o serie de caracteristici noi pe platforma Android pentru ca tu sa ai cea mai buna experienta de utilizare. Ai acces la peste un milion de aplicatii prin Google Play alaturi de cele caracteristice telefoanelor Black Berry, care fac din Priv un smartphone cu adevarat profesional. Poti consulta pretul si toate detallile accesand URMATORUL LINK.