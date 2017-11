Black Friday 2017. Cum a apărut ”Vinerea Neagră” a reducerilor

Istoria Black Friday are la bază termenul „black” (negru), care a marcat multe perioade din SUA, precu criza din 1869. Atunci, bursa a căzut din cauza economiștilor Jay Gould și James Fisk. Printr-o înșelăciune, cei doi au reușit să acapareze toată piața de aur din SUA. Termenul se mai referă și la marea criză din 1932.

O altă poveste poate fi legată de faptul că, de obicei, mai multi muncitori "se dădeau bolnavi" a doua zi după Ziua Recunoştinţei, iar fabricile şi uzinele rămâneau în vinerea de după sărbătoare fără forţă de muncă.



Cert este că Black Friday îşi are originile în Statele Unite şi are loc, anual, a doua zi după Ziua Recunoştinţei.



Încă din 1952, această zi de black friday a fost privită ca începutul sezonului cumpărăturilor de Crăciun şi atunci erau oferite oferte promoţionale, iar magazinele se deschideau mai devreme ca oamenii să poată să îşi facă toate cumpărăturile.



În această zi, de-a lungul timpului, au fost înregistrate cele mai mari vânzari, în 2014 ajungându-se la incredibila suma de 50,9 miliarde de dolari cheltuiţi pe produse doar în această zi, doar în Statele Unite.



