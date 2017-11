Black Friday 2017 – Cel.ro a inceput cea mai puternica promotie cu reduceri din acest an

Black Friday 2017 a inceput deja la Cel.ro, un magazin online cu mii de reduceri intr-un singur loc. Cel mai Cel Black Friday se desfasoara intre 10 si 13 noiembrie.

Black Friday 2017 la Cel.ro – Toate ofertele din promotie pot fi consultate la URMATORUL LINK.

Black Friday 2017 este cel mai asteptat eveniment de reduceri al anului pentru pasionatii de cumparaturi. Ca in fiecare an, nu toate magazinele desfasoara promotia din Vinerea Neagra in aceiasi perioada de timp. La Cel.ro puteti beneficia deja de reducerile uriase de Black Friday. Promotia se desfasoara intre 10 si 13 noiembrie.

Mai jos, am facut o scurta trecere in regista a principalelor categorii de produse ce au reduceri la Cel.ro si pot fi achizitionate in aceasta perioada cu discounturi mult mai mari decat in restul anului. Iata ce surprize importante ne-a pregatit Cel.ro de Black Friday 2017:

Black Friday 2017 – Telefoane mobile si alte gadgeturi

Ca in orice promotie, printre cele mai cautate produse sunt telefoanele mobile dar si alte gadgeturi din categoria tehnologie. La Cel.ro va recomandam de Black Friday 2017 sa vedeti preturile foarte interesante pentru cele mai performante telefoane mobile dar si gadgeturi, boxe portabile, accesorii si altele. Pe toate le gasiti accesand URMATORUL LINK.

Black Friday 2017 – Cel.ro – Laptopuri

Laptopurile inregistreaza discounturi chiar mai mari decat telefoanele mobile in promotia de Black Friday 2017 de la Cel.ro. Gasiti o multime de configuratii puternice disponibile la preturi foarte accesibile. Pentru pasionatii de gaming este un moment propice pentru achizitionarea unei configuratii de inalt nivel. Aruncati o privire peste ofertele de AICI.

Black Friday 2017 – Cel.ro Televizoare

Desigur, televizoarele sunt printre produsele care se vand CEL mai bine in cadrul promotiilor de Black Friday 2017 si este si cazul televizoarelor din promotia de la Cel.ro. Discounturile ating cote impresionante si chiar record. Gasiti modele de toate felurile si pentru toate buzunarele, insa noi va recomandam sa va orientati catre televizoarele ce redau imagini 4K ULTRA HD si au functiile smart disponibile. Puteti vedea ce preturi au accesand URMATORUL LINK.

Black Friday 2017 – Cel.ro – Electrocasnice

Electrocasnicele au reduceri mari de pret si aici vorbim despre aparate pentru prepararea cafeei si fierbatoare, storcatoare si aparate pentru prepararea micului dejun, dar si masini de tocat si alte aparate pentru bucatarie. Reducerile nu se rezuma la atat, ci mai sunt incluse oferte bune si pentru electrocasnice de tip aspiratoare, fiare de calcat, masini de cusut, cuptoare cu microunde dar si electriice, aparate de climatizare, incorporabile aragazuri si masini de spalat sau aparate frigorifice. Pe toate le gasiti AICI.

Black Friday 2017 – Cel.ro – Alte oferte

Pe langa categoriile principale pe care vi le-am trecut in revista mai sus, Cel.ro mai are de Black Friday 2017 si alte oferte foarte interesante pentru produse cum ar fi componentele de calculatoare sau produsele periferice cum ar fi mouse-uri, tastaturi dar si altele. In plus, gasiti o gama larga de produse de ingrijire personala dar si fashion, produse pentru bebelusi, jucarii, carti si nu in ultimul rand produse de bricolaj si auto. Oferta completa poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.