Black Friday 2017 a inceput! Supriza uriasa, astazi, la prima ora! Reduceri pana la 80%

Black Friday 2017 a inceput deja pentru magazinul Flanco.ro. Promotiile se desfasoara in perioada 27 octombrie – 19 noiembrie.

Black Friday 2017 Flanco – Oferta completa a retailerului online Flanco poate fi gasita LA URMATORUL LINK.

Black Friday 2017 este organizat diferit de unele magazine, avand promotii cu reduceri mari ce se desfasoara pe mai multe zile. Este si cazul promotiei de Black Friday 2017 la Flanco ce se petrece in perioada 27 octombrie – 19 noiembrie si vine cu reduceri de pana la 80%.

Flanco.ro a anuntat ca a pregatit pentru evenimentul de Black Friday 2017 un stoc de peste 385.000 de produse, multe dintre ele lansate chiar in acest an. Puteti arunca o privire peste ofertele de exceptie ce vizeaza foarte multe categorii de produse precum telefoanele mobile, laptopuri dar mai ales electrocanisce, televizoare si multe altele.

Black Friday 2017 Flanco – Ce oferte sunt disponibile

Chiar in aceasta dimineata a debutat promotia de Black Friday 2017 la Flanco si vine cu o multime de reduceri. Retailerul a pregatit stocuri de peste 100.000 de televizoare cu diagonale si rezolutii de toate marimile, pentru toate gusturile si nevoile. Mai sunt disponibile 50.000 de telefoane mobile, 25.000 notebook-uri de cea mai buna calitate, 70.000 de electrocasnice mari si 140.000 de electrocasnice mici pentru bucatarie si nu numai. Stocul accesoriilor si al produselor pentru entertainment numara peste 250.000 de articole.

Black Friday 2017 Flanco – Tips and Tricks

Un sfat foarte util pentru cei care vor sa cumpere produse de calitate buna la preturi excelente este acela de a se orienta si catre produsele din gama proprie Flanco, Vision, care cuprinde atat televizoare, telefoane, dar si electrocasnice, aparate frigorifice, masini de spalat, aragazuri, aspiratoare, fiare de calcat, cuptoare cu microunde, masini de tocat, storcatoare, mixere, cafetiere si rasnite.

Black Friday 2017 Flanco – Cuparaturi in rate chiar si la promotie

Flanco pune la dispozitie de Black Friday 2017 o oferta de creditare cu pana la 24 de rate pentru cumparaturile facute cu cardul de credit deschis la partenerii financiari. Exista o gama larga de carduri de credit care sunt acceptate.

In plus, creditul se obtine pe loc, fara adeverinta de salariu, cu rate fixe si o perioada de returnare foarte flexibila, de la 6 pana la 60 de luni.

Black Friday 2017 Flanco - Cum s-a schimbat promotia fata de anii trecuti

“Black Friday s-a schimbat, de la an la an, nu doar la nivel local, ci şi global. Anul trecut, marii retaileri internaţionali au sărbătorit cel mai mare eveniment de shopping al anului, la fel ca noi, timp de o lună. Odată ce am extins perioada reducerilor de la trei zile, la o lună, am reuşit să gestionăm mai bine fluxul clienţilor din magazine, numărul mare de comenzi şi livrări”, spune Dragoş Sîrbu, CEO Flanco.