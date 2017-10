Black Friday 2017 – A inceput nebunia reducerilor! Top oferte de care poti beneficia chiar acum

Black Friday 2017 a si inceput deja la Flanco.ro. Magazinul online a dat startul unei promotii foarte avantajoase ce se desfasoara pana in 19 noiembrie.

Black Friday 2017 – Toate ofertele Flanco.ro pot fi accesate la URMATORUL LINK.

Black Friday 2017 a inceput deja la Flanco.ro si aduce discounturi ce ating praguri uimitoare de pana la 80%. Flanco desfasoara Black Friday in acest an din data de 27 octombrie si pana pe 19 noiembrie. Va prezentam si noi cateva dintre cele mai bune categorii de produse ce au reduceri acum la Flanco in cadrul promotiei Black Friday.

Black Friday 2017 – Electrocasnicele mari

Acum este momentul sa iti utilezi casa cu electrocasnice mari ce au reduceri impresionante de 30%. Va recomandam in special masinile de spalat rufe cu capacitate mare de incarcare si care fac parte din clasa energetica A+++ si sunt foarte economicoase. Toate modelele din oferta le puteti gasi AICI.

Black Friday 2017 – Telefoane mobile

O multime de telefoane mobile au reduceri mari in cadrul Black Friday 2017 de la Flanco. Va recomandam in special modelele produse de Samsung care par sa aiba niste oferte excelente, foarte rentabile, cu un raport calitate/pret imbatabil. Chiar si modelele mai noi de telefoane mobile beneficiaza de oferte speciale. Toate pot fi gasite la URMATORUL LINK.

Black Friday 2017 – Televizoare

Televizoarele sunt printre cele mai vandute in promotia de Black Friday din fiecare an si cu atat mai mult in acest an in care Flanco prelungeste foarte mult aceasta promotie. Cele mai cautate televizoare sunt cele inteligente care au toate functiile smart disponibile si se pot conecta la internet, dar si o rezolutie cat mai performanta, de preferat 4K. Modelele disponibile la reducere pot fi gasite AICI.

Black Friday 2017 – Electrocasnice mici

Electrocasnicele mici au reduceri mari la Flanco in promotia de Black Friday. Sunt disponibile aspiratoare performante, fiare si statii de clacat foarte utile si avantajoase cu reduceri ce ajung deseori la 40%. Mai gasiti si aparate pentru prepararea cafelei, blenedere si storcatoare sau mixere si alte electrocasnice de bucatarie. Preturile lor sunt listate la URMATORUL LINK.

Black Friday 2017 – Laptopuri

Ultima categorie pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este cea pentru laptopuri, ale caror preturi ne-au atras atentia. Reducerile ajung la 25% pentru cele mai performante laptopuri si aveti o gama larga de modele atat pentru gaming, bussiness dar si de tip 2 in 1. Pe toate le gasiti AICI.