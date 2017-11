Black Friday 2017- 6 sfaturi esentiale ca sa nu iti pierzi timpul in Vinerea Neagra a cumparaturilor

lack Friday se apropie foarte repede si riscam sa ne prinda nepregatiti, asa ca am adunat 6 sfaturi esentiale pentru o Vinere Neagra a cumparaturilor incununata de succes.

Black Friday este o 'sarbatoare' a cumparaturilor importata si in Romania din Statele Unite ale Americii si acest lucru este foarte bune pentru ca e atat in beneficiul cumparatorilor cat si a celor care vand.

Expertii in cumparaturi au studiat datele despre ultimele Black Friday si au ajuns la concluzia ca pot sa ne ofere 6 sfaturi esentiale pentru a evita sa ne pacalim sau pentru a optimiza cumparaturile si a nu ne lasa pacaliti doar de marketing.

Black Friday - Aplicatiile de mobil

Primul sfat al specialistilor este sa ne instalam aplicatiile de mobil de la magazinele online pe care le freventam si pe care le urmarim anul acesta de Black Friday.

Pentru Romania, acest sfat poate fi pus in practica, de exemplu cei de la eMAG au o aplicatie pe care o folosesc intens in perioada Black Friday, anuntand momentul in care vor incepe reducerile dar si alte informatii foarte utile.

Toata lumea tinde sa se duca spre dispozitivele mobile, iar acest lucru vine la pachet chiar si de Black Friday cu anumite oferte sau promotii exclusive prin aplicatiile mobile.

Black Friday - Cumparaturi online

Sfaturile specialistilor ne spun ca de Black Friday sa facem cumparaturi mai mult online, desi multe din magazinele offline incearca sa vina si ele cu tot felul de oferte. Se pare ca, statistic vorbind, cele mai mari reduceri si oferte tot online sunt disponibile, unde mai pui si faptul ca le poti consulta stand in pijama in fata laptopului.

In plus, magazinele care au reduceri offline, in general le au disponibile si pe site-ul lor si pot fi achizitionate online, asa ca nu pierde timpul iesind din casa de Black Friday.

Black Friday - Axeaza-te pe cumparaturile de electronice

Tot studiile au aratat ca cele mai multe reduceri se inregistreaza in zona de electronice, asa ca aici este ideal sa te orientezi pentru noile achizitii. Este adevarat ca o multime de alte magazine din categorii diferite incearca sa vina cu oferte foarte bune de Black Friday, insa ca procent, cele mai mari discounturi tot in zona de Electronice o sa le gasesti.

Cel mai important este sa te documentezi din timp care sunt preturile acelor electronice si sa le poti compara de Black Friday cu preturile afisate, pentru a vedea reducerea reala a produsului.

Black Friday - Regula de 40% pentru cumparaturile de haine

Expertii in Black Friday spun ca daca te atrag ofertele la haine, sa aplici regula de 40%, adica sa nu cumperi decat daca au macar 40% reducere. Acestia au constatat ca hainele au dese ori reduceri la fel de importante precum cele de Black Friday, asa ca banii pregatiti pentru Vinerea Neagra poti sa ii investesti mai bine in electronice sau alte cumparaturi.

Cu toate astea, daca sunt haine de la branduri de lux sau foarte renumite pentru calitatea lor, branduri care au foarte rar reduceri, poti sa renunti la regula de 40%, in special pentru brandurile care produs si accesorii, ceasuri, bijuterii.

Black Friday - Trezeste-te foarte devreme

Ultimul sfat pe care vi-l oferim pentru Black Friday este acela de a incepe cautarile pentru cea mai buna oferta de foarte dimineata. Motivul este simplu: cele mai bune oferte se epuizeaza primele si sunt in stoc limitat.