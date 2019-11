Ana Birchall o ironizează pe Viorica Dăncilă: ”Doar nu era să vorbesc despre vreme sau despre broșe”

Ana Birchall i-a dat, joi, o replică Vioricăi Dăncilă după excluderea din PSD. Președintele PSD i-a reproșat că în mandatul său a "continuat discuțiile despre justiție", iar Ana Birchall îi arată că era în fișa postului său de ministru al Justiției să vorbească despre justiție, nu despre vreme sau broșe.

În „prea marea sa înțelepciune”, ca sa nu spun altfel, pentru a justifica execuția mea din partid, d-na Dăncilă afirma:

"După alegerile europarlamentare, am hotărât cu toții că nu mai discutăm despre justiție, guvernul nu va interveni în niciun subiect legat de justiție. Ne-am învățat lecția şi nu vrem să mai repetăm greșelile făcute. Doamna Birchall a ieșit în spațiul public cu teme legate de justiție și acest lucru i-a deranjat pe colegi." "Faptul că a ieşit pe declaraţii pe justiţie fără să aibă acest drept, această posibilitate. Faptul că noi am înţeles votul de la europarlamentare şi de atunci nu am mai vorbit despre justiţie."