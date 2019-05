Birchall cere lămuriri de la CSM despre delegarea lui Licu la șefia Parchetului General

Ana Birchall

Ministrul interimar al Justiției Ana Birchall a anunțat luni dimineață că va cere clarificări de la CSM privind tema delegării lui Bogdan Licu la Parchetul General.

,, Având în vedere că persistă această întrebare la nivelul opiniei publice, cred că instituția care este responsabilă cu delegarea, în speță CSM, cred că este normal să vină în fața opiniei publice și să clarifice aceste aspecte”, a spus Ana Birchall la sediul Ministerului Justiției.

Potrivit unor surse Realitatea TV, cea care ar fi contestat procedura prin care a fost delegat Bogdan Licu la conducerea instituției ar fi chiar Laura Oprean, prim-adjunctul parchetului.

Oprean ar fi apropiată de Daniel Morar, fostul șef al DNA și, actualmente, judecător la Curtea Constituțională. Acesta a fost surprins în trecut în compania lui Florin Iordache, creierul Ordonanței 13 și inițiatorul mai multor modificări controversate la legislația penală.

Bogdan Licu susține, referitor la zvonurile privind contestarea sa de mai mulți procurori din Parchetul General, între care și prim-adjunctul Laura Oprean, că nu are cunoștință despre aceste lucruri. Mai mult, procurorul general interimar spune că are o relație bună cu Laura Oprean.

"Am o relație foarte buna, colegială, cu doamna Oprean. Nu am cunostinta de nemultumiri, joi am fost la Parchetul General, m-am intalnit cu procurorul general, cu doamna Oprean. Eu cu doamna Oprean voi face o echipa, vom colabora cinstit, onest corect. Am avut discutii cu dna Laura Oprean joi si nu mi-a zis ca ar fi nemultumita de aceasta delegarea a mea", a declarat Bogdan Licu.

Secţia pentru procurori a CSM a decis la 19 aprilie delegarea lui Bogdan Licu în funcţia de procuror general interimar. Bogdan Licu ocupa atunci funcţia de adjunct al procurorului general. Decizia a venit după ce președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care procurorul general, Augustin Lazăr, se pensionează. Mandatul lui Augustin Lazăr la conducerea Parchetului General a încetat la 27 aprilie.