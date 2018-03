Bilete la Electric Castle, in oferta eMAG. Iata ofertele cu mari reduceri

eMAG are super oferte la unul dintre cele mai indragite festivaluri din Europa, Electric Castle. Festivalul are loc in Transilvania, langa Cluj-Napoca si imbina muzica electronica cu arta, tehnologie si concepte vizuale inovative.

Intreaga oferta eMAG pentru bilete la Electric Castle poate fi consultata AICI.

Electric Castle este un eveniment unic in Romania, care ofera experienta festivalului completa, exact asa cum este si in alte zone ale Europei. Te bucuri de cea mai buna si noua muzica de calitate, de toate tipurile.



Muzica eclectic rupe barierele dintre diversele tipuri de muzica, de la rock, la electronica, jazz, reggae, hip-hop. Anul trecut peste 200 de artisti cunoscuti la nivel international au urcat pe scenele acestui festival.

Conceput si inteles ca o experienta muzicala, acest festival se bucura de popularitate, datorita multor nume de artisti cunoscuti, printre care nume ca Paul van Dyk, Trentemoller, UNKLE, House of Pain, Die Antwoord, Franz Ferdinand, Bring Me The Horizon, Zedd.

In plus, petrecerile si muzica non-stop te va insoti pe tot parcursul festivalului.

Intre 18 si 22 iulie dansezi si te distrezi la un super festival. eMAG ti-a pregatit reduceri la bilete de o persoana. In aceste zile te bucuri inclusiv de o gama larga de activitati, concursuri, dar si multe mancaruri ce pot fi

degustate de catre mancaciosi. Intra AICI pentru a vedea oferta la festival de o singura persoana, intrare pe toate zilele festivalului.

Festivalul dispune de cea mai mare zona de campare din Romania. In fiecare an, aproximativ 10,000 oameni aleg sa locuiasca in casute si la cort pentru a se bucura de priveliste de vis, muzica buna si mancaruri speciale.



Vezi AICI oferta eMAG la bilet de intrare la Electric Castle + Camping pentru o singura persoana. Nu pierde ocazia de a petrece alaturi de prieteni la cel mai indragit festival al Transilvaniei. Ai 5 zile de relaxare, de

petrecut si de stat cu prietenii in aer liber.

Toate trenurile care ajung in gara Bontida vor opri in aceasta statie. Nu te poti pierde pe drum, fie ca alegi sa vi cu masina, trenul, autocarul sau avionul. Exista incurajarea de a merge cu mijlocul de transport in comun, pentru o circulatie

cat mai rapida. Exista insa, locuri de parcare, pentru cei care vin cu masina. Zona de campare va avea multe facilitati, de la dusuri la cumparaturi rapide in interiorul campingului. Vor exista zone de electricitate, iar mancarea va fi diversa si

pentru toata lumea, inclusiv preparate vegane si vegetariene. In plus, ai o multitudine de activitati de relaxare si distractie, atat pe timp de ziua, cat si pe timp de noapte. Profita de oferta eMAG la biletele Electric Castle pentru a nu rata

ocazia de super distractie si anul acesta.