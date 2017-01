Bilete de avion de la 10 euro spre Londra, de la Vola.ro

Vola.ro anunță reduceri la bilete de avion spre Londra. O călătorie dus-întors începe de la 10 euro.

Dacă vreți să călătoriți în următoarea perioadă în Londra, puteți găsi astăzi o ofertă atractivă pe Vola.ro. O călătorie dus-întors are preț de la 10 euro.

Întreaga ofertă bilete de avion Vola.ro o găsiți - AICI.

Londra este un megalopolis de oameni, idei si energie frenetica. Fiind capitala si cel mai mare oras din Regatele Unite si Anglia, Londra este de asemenea cel mai mare oras din Europa de Vest. Populatia oficiala a Londrei este de 8 milioane de locuitori desi, daca iei in considerare si zona metropolitana, populatia se apropie de 14 milioane de locuitori. Considerata unul din cele doua orase globale ce „conduc lumea”, Londra ramane o capitala internationala a culturii, muzicii, educatiei, modei, politicii, finantelor si comertului.

Londra este un centru international al artelor, muzicii, muzeelor si multor altor manifestari culturale, potrivit Vola.ro. Londra gazduieste cinci orchestre simfonice (Orchestra Simfonica din Londra, Orchestra Filarmonica din Londra, Orchestra Filarmonica Regala, Filarmonia si Orchestra Filarmonica BBC), carnavaluri si parade celebre, cum ar fi Carnavalul din Notting Hill, paradele de Sfintul Patrick (17 martie) sau Sfintul Gheorghe (23 aprilie).

In Londra sunt peste 30 de teatre, majoritatea concentrate in West End. Londra gazduieste nu mai putin de 240 de muzee. Cele mai cunoscute sunt British Museum (antichitati din toata lumea), Victoria and Albert Museum (arte decorative si aplicate), Imperial War Museum, precum si Muzeul de Istorie Naturala si Muzeul de Stiinta, ambele din Kensington, sau Muzeul Londrei.

Londra este una din cele patru mari capitale ale modei, alaturi de Paris, Milano si New York. Super-magazine celebre ca Harrods, Selfridges sau Harvey Nichols, sunt prezente aici, alaturi de o multime de boutique-uri si magazine ale designerilor de top din intreaga lume.

Specialiștii Vola.ro mai spun că bugetul pentru o zi in Londra incepe de la 50 de lire, pentru o noapte la un hostel si masa la unul dintre kiosk-urile de pe strada sau la un fast food. Pentru cei care doresc sa petreaca o zi in Londra vizitand principalele atractii, lua masa la restaurant si dormi la un hotel de 3 stele, bugetul creste semnificativ si poate ajunge chiar si pana la 150 lire.

Cateva preturi in Londra: o halba de bere 4 lire, un bilet la film 10 lire, o cafea 2.5 lire, intrarea la un club 15 lire.