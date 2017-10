Bicicliştii, sancţionaţi mai blând pentru încălcarea regulilor de circulaţie

Proiectul USR prin care se micsoreaza amenzile pentru biciclisti a primit, luni, raport de admitere din partea Comisiei juridice a Senatului, urmand sa ajunga in plen, iar apoi la Camera Deputatilor, decizionala.

Initiativa, depusa in luna martie de mai multi parlamentari USR, vizeaza modificarea Codului rutier in sensul reducerii amenzilor pentru biciclisti de la 870 - 1.160 lei, cat sunt in prezent, la 290 - 435 lei.



Initiatorii argumenteaza, pe de o parte, ca din cauza sumelor prea mari, politistii nu ii sanctioneaza pe biciclistii care incalca regulile de circulatie, iar pe de alta parte nivelul mare al amenzilor ii descurajeaza pe multi sa utilizeze bicicleta ca mijloc de transport alternativ, scrie ziare.com.