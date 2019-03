Bianca Andreescu, revenire incredibilă cu Begu. "Ar fi fantastic să câștig două turnee consecutiv"

Bianca Andreescu a făcut un meci mare și în primul tur la Miami: a izbutit o victorie spectaculoasă în fața Irinei Begu. Rezultatul scorului dintre Bianca Andreescu și Irina Begu: 4-6, 7-6 (2), 6-2.

În setul doi, Irina Begu a condus cu 5-1 și a servit de două ori pentru câștigarea meciului, având chiar și o minge de meci, dar Bianca Andreescu a revenit fantastic.

Noua senzație a tenisului mondial a învins-o pe Begu și la Indian Wells, turneu pe care l-a câștigat după un parcurs senzațional.

În următorul tur de la Miami, jucătoarea de origine română o va întâlni pe americanca Sofia Kenin, în fața căreia a pierdut ultimul ei meci, în semifinalele turneului de la Acapulco.

How did she do that!?



Down a set and 5-1 and match point, @Bandreescu_ downs Begu, 4-6, 7-6(2), 6-2 to advance to the @MiamiOpen second round! pic.twitter.com/TpnlDlrrUy