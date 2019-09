Bianca Andreescu, în semifinale la US Open! ,,Este o nebunie'', a spus sportiva după victorie

Bianca Andreescu a avut un discurs superb, în limba română, după succesul de la Indian Wells

Performanță incredibilă a Biancăi Andreescu. După un meci formidabil, aceasta s-a calificat în semifinale la US Open.

Sportiva canadiană de origine română, aflată pe locul 15 WTA, a învins-o în sferturile de finală pe belgianca Elise Mertens, numărul 26 mondial, în trei seturi: 3-6, 6-2, 6-3, după două ore de joc.

Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, continuă să uimească lumea tenisului. Este prima sportivă cu vârsta mai mică de 20 de ani care ajunge într-o astfel de etapă în ultimul deceniu. Performanță a mai fost realizată în 2009 de Caroline Wozniacki.

„Sincer, asta este o nebunie. În urmă cu un an jucam în calificări, îmi aduc aminte că sufeream din cauza unei accidentări la spate și anul ăsta am realizat atât de mult. Sincer, am rămas fără cuvinte, trebuie să mă ciupească cineva. Este asta viața reală?” , a spus sportiva după meci.