Bianca Andreescu a răzbunat-o pe Halep și este în sferturi la US Open

Bianca Andreescu, peste Simona Halep în acest an

Canadianca de origine română, a 15-a în clasamentul mondial, a învins-o marți dimineață pe americanca Taylor Townsend, cea care a eliminat-o în turul al 2-lea pe Simona Halep. Andreescu s-a impus cu 6-1, 4-6, 6-2 și acum se va duela cu belgianca Elise Mertens.

US Open, ultimul Grand Slam al sezonului, are în acest an cele mai mari premii din istoria tenisului: 29 de milioane de dolari.