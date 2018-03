Best Sellers eMAG – Astea sunt ofertele care se epuizeaza primele

eMAG are cateva oferte best sellers atunci cand vine vorba despre aparatele frigorifice. Reducerile se invart in jurul procentului de 30%.

eMAG – Lista cu toate aparatele frigorifice best sellers de la eMAG poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie speciala cu reduceri multe pentru produsele electrocasnice. Promotia a inceput azi si dureaza exact o saptamana. Ofertele includ reduceri de pana la 45%, insa noi am selectat 5 frigidere si combina frigorifice ce au reduceri de 30-35% si un raport calitate/pret foarte bun, fiind incluse intre ofertele best seller ale promotiei, adica se vor epuiza cel mai repede.

eMAG – Combina frigorifica BekO

Incepe din start foarte tare prezentarea noastra din ofertele eMAG cu o combina frigrifica performanta ce beneficiaza de 35% reducere reala din pret. Combina e dotata atat cu dispenser de apa cat si cu un display pe usa superioara, are doua compartimente, congelator, inaltime de 201cm si un volum de depozitare de 325l. Toate detaliile ofertei eMAG le gasiti AICI.

Combina frigorifica Whirlpool

Trecem la un alt producator foarte puternic si la un produs de exceptie din lista de best sellers in materie de frigidere. Combina frigorifica de la Whirlpool e una simpla, minimalista, cu design simplist, dar cu multe functii benefice. De exemplu, combina are functie 6th Sense Fresh Control, dar si functie No Frost, ambele pentru a ajuta la mentinerea alimentelor proaspete o perioada mai indelungata. In plus, combina frigorifica face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 201cm si volum de 349l in cele doua compartimente. Oferta detaliata de la eMAG poate fi gasita AICI.

Combina frigorifica Arctic de la eMAG

Revenim pe meleagurile noastre pentru o combina frigorifica produsa la Arctic ce este una dintre cele mai ieftine din intreaga promotie. COmbina are reducere de la eMAG de 34%, este dotata cu doua usi ale celor doua compartimente de depozitare a alimentelor, dintre care unul este congelator. Combina Arctic are volum total de depozitare pentru alimente de 291l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de exact 181.4 cm. Oferta detaliata eMAG o gasiti AICI.

Side by Side Samsung

Cele mai moderne frigidere din ziua de astazi sunt cele de tip Side by side. Ele arata spectaculos, au capacitate mare de a stoca alimente si functiile lor sunt multiple. Despre calitate nu are rost sa va mai spunem ca e la cel mai inalt nivel. De exemplu, frigiderul Side by side Samsung din aceasta oferta eMAG are volum de depozitare pentru alimente de 537l, foarte performant, face parte din clasa energetica A+, are functie No Frost care nu putea sa lipeasca, iar exteriorul este acoperit cu un strat de inox foarte usor de intretinut si curatat. Pe usa este si un dispenser de apa pentru a facilita accesul rapid la lichide reci. Oferta eMAG cu 27% reducere poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Combina frigorifica Indesit

Ultima oferta e una dintre cele mai ieftine pe care vi le recomanda, e dotata cu doua compartimente, dintre care cel de jos este un congelator cu rafturi. COmbina are volum de depozitare de 234l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de doar 174cm. Toate detaliile ofertei eMAG cu reducere de 25% adaugata pot fi gasite AICI.