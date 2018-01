Best Deals Electrocasnice la eMAG – Care sunt cele mai bune oferte din prima promotie a anului

eMAG are o promotie speciala chiar de la inceputul acestui an. Electrocasnicele sunt si ele vizate de reduceri mari.

eMAG – Lista tuturor electrocasnicelor ce au reduceri semnificative poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a inceput anul bine de tot cu oferte peste oferte. Pentru inceput, noi am aruncat o privire peste preturile electrocasnicelor si trebuie sa va spunem ca am ramas impresionati de ceea ce am vazut. Iata 5 dintre cele mai bune oferte:

eMAG – Combina frigorifica Beko

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru o combina frigorifica de la Beko ce e dotata cu doua usi si congelator. Pe usa superioara, frigiderul are atat un display cat si un dispenser de apa. Spatiul de depozitare pentru alimente are un volum de 325l. Oferta cu reducere de 29% poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

O alta oferta foarte buna cu o surpriza in promotie este pentru masina de spalat rufe Whirlpool. Aceasta masina are functia speciala 6th Sense Colours, o capacitate de a spala pana la 6 kg de rufe deodata, 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Side by side Samsung

Mai nou sunt lamoda frigiderele de tip side by side. Noi va recomandam un astfel de model de la Samsung, astfel ca aveti asigurata o calitate desavarsita a tehnologiei folosite, dar si un pret mult redus. Frigiderul face parte din clasa energetica A+, are volum de depozitare pentru alimente de 569l si o inaltime de 179cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Electrolux

Masina de spalat vase de la Electrolux are un pret extrem de bun, beneficiaza de reducere mare de la eMAG. Masina este un model SLIM de la Electrolux si incorporabil in mobilierul de bucatarie. Aceasta masina are capacitatea de a spala pana la 9 seturi de vase deodata, face parte din clasa energetica A+ si o latime de 45cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Cuptor incorporabil Whirlpool

Ultima oferta din aceasta promotie pe care noi v-o prezentam este pentru un cuptor de foarte buna calitate de la Whirlpool. Acest cuptor este electric si multifunctional, are functii de autocuratare hidrolitica, volum de 65l si face parte din clasa energetica A. Ghidaje telescopice, butoane retractabile, functii de grill, decongelare si multe alte functii. In plus, cuptorul are un exterior din inox antiamprenta care se curata si se intetine foarte usor. Pretul poate fi gasit AICI.