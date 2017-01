BERLINALA 2017. Lista filmelor incluse în competiția oficială. Ce peliculă va reprezenta România

Festivalul Internațional de Film de la Berlin a anunțat vineri lista completă a filmelor care vor concura la Ursul de Aur la această a 67-a ediție care va fi prezidată de regizorul olandez Paul Verhoeven și care se va desfășura în perioada 9 - 19 februarie, relatează EFE.

Lista cuprinde filmele selecționate în competiție, plus alte titluri incluse în secțiunea oficială dar în afara concursului.

'Ana, mon amour', Călin Peter Netzer (România, Germania, Franța)

'Bamui haebyun-eoseo honja' ('On the Beach at Night Alone') Hong Sangsoo (Coreea de Sud)

'Beuys', Andres Veiel (Germania).

'Colo', Teresa Villaverde (Portugalia, Franța)

'Django', Etienne Comars (Franța)

'Félicité', Alain Gomis (Francia, Senegal, Belgia, Germania, Liban).

'Hao ji le', Liu Jian (China).

'Helle Nächte'' (Bright Nights), Thomas Arslan (Germania, Norvegia).

'Joaquim', Marcelo Gomes (Brazilia, Portugalia).

'Mr. Long', Sabu (Japonia, Germania, Hong Kong, China, Taiwan).

'Pokot', Agnieszka Holland (Polonia, Germania, Republica Cehă, Suedia, Slovacia).

'Return to Montauk', Volker Schlöndorff (Germania, Franța, Irlanda).

'Testről és Lélekről' (On Body and Soul), Ildiko Enyedi (Ungaria).

'The Dinner', Oren Moverman (SUA).

'The Party', Sally Potter (Marea Britanie).

'Toivon tuolla puolen' (The Other Side of Hope), Aki Kaurismäki (Finlanda, Germania).

'Una mujer fantástica', Sebastián Lelio (Chile, Germania, SUA, Spania).

'Wilde Maus' (Wild Mouse), Josef Hader (Austria).

În afara concursului

'El Bar', Alex de la Iglesia (Espańa).

'Final Portrait', Stanley Tucci (Marea Britanie, Franța).

'Logan', James Mangold (SUA).

'Sage femme', Martin Provost (Franța, Belgia).

'T2 Trainspotting', Danny Boyle (Marea Britanie).

'Viceroy's House Indien', Gurinder Chadha (India).