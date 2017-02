Benzinarii din România, băgați în corzi. Cum vor fi verificate majorările nejustificate

Consiliul Concurenței vrea să extindă, în acest an, monitorul prețurilor la nivel național și, în paralel, să introducă un instrument similar pentru compararea prețurilor la combustibili, a declarat marți președintele instituției, Bogdan Chirițoiu.

"Dacă lucrurile merg bine, aș vrea să extindem monitorul prețurilor la nivel național până la sfârșitul acestui an. (...) Am vrea să facem ceva similar pe piața combustibililor, tot în acest an, în paralel, să ne asigurăm că există un instrument prin care consumatorii pot să compare prețurile", a explicat Chirițoiu.

Consiliul Concurenței a lansat, la finele lunii noiembrie 2016, platforma online "Monitorul prețurilor", care oferă posibilitatea cumpărătorilor să compare tarifele la produse alimentare de bază comercializate de către retaileri.