Beneficiile sportului pentru sănătate

Corpul uman are nevoie de o serie de factori care ajută la buna sa funcționare indiferent de vârstă. Printre acești factori se numără în primul rând apa, urmată de o alimentație corespunzătoare, activitate fizică zilnică și nu în ultimul rând o viață cât mai liniștită. Deși uneori stresul intervine inevitabil, ceilalți factori pot fi adaptați cu succes unei vieți cotidiene obișnuite. Rutina zilnică poate fi văzută ca o piedică în calea unei vieți active, dar trebuie menționat faptul că mișcarea nu însemnă numai efort fizic intens care suprasolicită corpul uman, din contră. Pentru a avea parte de cât mai multe beneficii este important să se respecte câteva reguli de „bun simț”.

Sportul - indiferent că este vorba despre o simplă alergare prin parc, de un joc de tenis sau de o seară de dans în oraș - are diferite grade de intensitate. Deși poate nu multă lume este conștientă de acest lucru, orice activitate fizică înseamnă la urma urmei sport. Trebuie menționat de asemenea, că sportul oferă beneficii oricui îl practică, atâta timp cât activitatea fizică este una constantă. Mersul pe jos sau cu bicicleta pot fi alternative ideale și mult mai sănătoase când vine vorba de un stil de viață echilibrat.



Cum a apărut sportul

Conceptul de sport a apărut încă din cele mai vechi timpuri și este strâns legat de cultura Greciei Antice. Conform celor mai vechi datări și scrieri ale poetului Homer, societatea acelor vremuri avea un ideal care se baza în primul rând pe spiritul de competiție, pe calitățile atletice, dar și pe competitivitatea persoanelor care luau parte la diversele întreceri sportive care aveau loc în acele timpuri. Dacă în prezent oamenii aleg să practice sport pentru a se menține în formă sau pentru a se destinde la finalul unei zile încărcate, lucrurile nu au stat mereu așa. Grecii erau pasionați de întreceri, motiv pentru care organizau diverse probe care le permiteau să dovedească cine este mai pregătit din punct de vedere fizic. Învingătorii dădeau dovadă de forță, rezistență la stres, simț tactic și tărie de caracter. Având în vedere că probele erau destul de dure, doar bărbații aveau acces la întrecerile sportive.



Importanța sportului



O viață activă este o viață sănătoasă, iar sportul este un „medicament ieftin”, la îndemâna oricui. Orice tip de activitate fizică ne ajută să trăim o viață mai liniștită și în unele cazuri chiar ne poate prelungi durata vieții. Cu toate că mulți sunt conștienți de aceste beneficii reale ale sportului, numărul celor ce decid să practice activități fizice în mod regulat nu este unul foarte mare. Organismul uman este ca o mașinărie care are nevoie de hrană, apă și mișcare pentru a funcționa corespunzător. În urma activității fizice regulate corpul nostru are parte de beneficii reale. În primul rând, mișcarea este cea care ne menține în formă cu minim de efort. Orice dietă trebuie combinată cu un minim de efort fizic pentru a vederea rezultatele mult așteptate. Primele rezultate sunt cele care îmbunătățesc stima de sine și motivează. Chiar dacă rezultatele nu vor apărea imediat, un minim de efort ne ajută să fim sănătoși și mândri de ceea ce am reușit cu propriile forțe.



Sporturi de vară





Unii consideră că cel mai bun mod de a rămâne concentrați asupra obiectivelor stabilite este mersul la sală. Cu toate că sala de sport oferă o atmosferă care are tendința de a motiva pe oricine, nu este mereu plăcut să te antrenezi într-un spațiu închis, mai ales când vremea este frumoasă afară. De aceea este bine de știu că sporturile de vară, cele care se pot practica în natură sunt o bună alternativă a mersului la sală. Câteva dintre cele mai facile astfel de activități fizice sunt: mersul cu bicicleta, înotul, voleiul pe plajă, tenisul și baschetul.

Nu există îndoială că menținerea unui stil de viață activ este un lucru bun atât pentru fizic cât și pentru psihic. Indiferent de cât de ocupați am fi este foarte important să fim activi cel puțin câteva minute în fiecare zi. Este imposibil să nu observăm rezultate pe termen lung, dacă adoptăm o astfel de mentalitate. Un alt lucru important de menționat este că dezvoltarea tehnologiei le permite oamenilor să-și urmărească rezultatele pentru a putea rămâne motivați, le oferă acces la scorurile celor mai importante meciuri sau la pariuri fotbal la 888 Sport. Indiferent de sportul preferat este imposibil să nu existe un partener de antrenament sau ponturi privind o mai bună practicare pe internet.



Reducerea stresului și a anxietății

Un alt beneficiu real este legat de îmbunătățirea sănătății mintale, lucru care are un impact real asupra vieții oamenilor. Stresul poate fi diminuat în mod considerabil în urma practicării unor activități fizice, chiar și moderate. În plus, creierul uman are capacitatea de a produce o serie de compuși chimici care au menirea să îmbunătățească energia și starea de spirit. Chiar și o jumătate de oră de yoga, fitness sau aerobic este suficientă pentru a observa rezultate. Totuși, practicarea unui sport necesită un anumit grad de determinare, rezultatele fiind pe măsură.

Sportul acționează în mod direct, permițând celor care îl practică să se deconecteze de la viața cotidiană și să se concentreze la activitatea pe care o exercită la acel moment. Acest lucru acționează cu un „anestezic” natural care luptă împotriva anxietății și a nivelului ridicat de stres.



Socializare și divertisment



Încă din cele mai vechi timpuri, activitățile fizice au constituit una dintre principalele ocupații ale omenirii. Acest lucru se datorează în special abilității de deconectare și divertisment. În plus, sporturile reușesc să unească oamenii tocmai pentru că fiecare dintre noi se naște cu un anumit nivel de competiție pe care trebuie să îl concretizeze mai repede sau mai târziu. Dacă pe atunci opțiunile sportive erau destul de limitate, neexistând la fel de multe săli de sport dotate cu tot ce trebuie, acum este posibilă înscrierea la diverse clase și practicarea oricărui sport la nivel avansat.

Tenisul, baschetul, dansul de societate sau handbalul sunt acum disponibile oricui dorește să experimenteze ceva nou. Sporturile de echipă sunt de obicei preferate în favoarea celor individuale pentru că dezvoltă abilitățile de comunicare, impun o anumită disciplină și organizare și sunt capabile să faciliteze realizarea relațiilor interumane.



Motivare pe toate planurile

Nu în ultimul rând, orice activitate fizică care oferă rezultate reale are capacitatea de a motiva pe termen lung. Dacă se desfășoară în mod constant, sportul devine oarecum parte din rutina oamenilor. Deși la început este nevoie de un imbold pentru a efectua exerciții fizice în mod repetat, odată cu trecerea timpului acest stil de viață își va pune amprenta asupra celorlalte aspecte cotidiene. Cu timpul, cei ce practică sport își dau seama că nu au neapărat nevoie de echipamente profesioniste sau timp îndelungat pentru a-și ridica pulsul, iar acest fapt îi face să înțeleagă că orice se poate realiza cu puțină ambiție.

Sportul are o grămadă de beneficii pentru corpul uman. În primul rând, permite menținerea greutății dorite, întărește metabolismul, reduce stresul și anxietatea, duce la creșterea duratei de viață, îmbunătățește calitatea somnului și sporește încrederea în sine. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care practicarea sportului joacă un rol atât de important în viața de zi cu zi a oamenilor. Beneficiile nu vor întârzia să apară odată ce perseverența și motivarea sunt prezente.