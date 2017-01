Beneficiile ceaiului de ghimbir. Vezi cum se prepara corect. Toată lumea face această greşeală

Cură de slăbire cu ghimbir. Este cea mai sănătoasă dietă

Capacitatea sa de a calma stomacul deranjat l-a ajutat să câştige faima, iar popularitatea să a crescut pe măsură de oamenii de ştiinţă îi descopereau proprietăţile vindecătoare. Ghimbirul este un rizom care nu ar trebui să lipsească din nicio casă, având numeroase beneficii.

O sursă bogată de calciu, fier, magneziu, mangan, potasiu, proteine, carbohidraţi, fibre, seleniu, sodiu, vitamine (C, E, B6) ghimbirul se poate consumă sub diferite forme: în supe, ceaiuri, murat, zaharisit, etc.

Reţeta ceaiului de ghimbir

Ingrediente:

4 până la 6 felii subţiri de ghimbir crud

1½ la 2 căni de apă filtrată

Un pic de suc de lămâie

1 la 2 linguri de miere crudă

Mod de preparare:

Important este ca rădăcina de ghimbir să fie pusă după ce aţi stins focul, nu în timp ce apa fierbe, aceasta fiind una dintre principalele greşeli pe care oamenii o fac când prepară ceaiul.

Spălaţi şi curăţaţi rădăcina de ghimbir, apoi tăiaţi-o în felii subţiri. Puneţi apă la fiert, iar când da în clocot adăugaţi ghimbirul. Acoperiţi vasul şi lăsaţi la fiert 10 minute, apoi strecuraţi, adăugaţi sucul de lămâie, iar când se mai răceşte mierea.

Beneficiile ceaiului de ghimbir:

- Reduce inflamatiile articulare

- Proprietăţi anticancer

- Arde grăsimea

- Ameliorează migrenele

- Îmbunătăţeşte circulaţia

- Întăreşte imunitatea

- Leac pentru stomac

- Lupta cu infecţiile respiratorii

