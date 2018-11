Becali şi-a revărsat furia pe Gabriela Firea

Primarul general al Capitaliei, Gabriela Firea, a fost tras la răspundere de finanţatorul FCSB, Gigi Becali, din cauza gazonului de pe Arena Naţională, transmite ProSport. Cea mai mare arenă de fotbal din România se află în administraţia Primăriei Municipiului Capitalei (PMB), iar stadionul poate fi închiriat cu până la 30.000 de euro, în funcţie de eveniment.

Duminică seara, gazonul Arenei Naţionale s-a prezentat într-o condiţie inadecvată disputării unui meci de fotbal, fiind ars şi chiar fără iarbă în mai multe zone. Aspectul "covorului" de iarbă i-a înfuriat atât pe dinamovişti, cât şi pe FCSB-işti, care au criticat deciziile luate de PMB în ultima perioadă.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a ieşit public luni dimineaţa şi a criticat-o pe Gabriela Firea, care îi este fină, pentru situaţia de pe cel mai mare stadion al ţării. De asemenea, latifundiarul din Pipera a făcut trimitere şi la conflictul pe care Firea îl are cu Dragnea: "Faptul că am jucat în 10 oameni pe terenul ăsta m-a încântat într-un fel. Nu am vorbit cu ea, că era târziu aseară. Nu am vorbit cu fina, am vrut să-i dau un mesaj, dar era prea târziu. O să vorbesc astăzi. Eu cred că îşi dă seama că pierde foarte mult. Toată munca pe care o face şi tot războiul pe care-l duce cu Dragnea şi cu centura Capitalei şi cu toate astea or să pălească în faţa unui lucru minor. Adică pierde foarte mult politic. Şi asta face, meseria ei la ora asta e politica. Şi meseria şi-o pierde. Toate lucrurile bune pe care le face se anulează prin acest gazon, acest teren. Ce a făcut, aia, cu 3.000 de copii, s-a uitat. A pierdut mult, mult de tot politic. Dacă ei vor, pot să-l cumpăr eu (n.r. - gazonul) şi după aia să se scadă din chirie", a declarat omul de afaceri, la ProX, luni dimineaţa, după ce Dinamo şi FCSB au remizat, scor 1-1.

