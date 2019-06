Becali, la picioarele lui Florinel Coman! „ E inestimabil!”

Gigi Becali l-a ridicat în slăvi pe Florinel Coman după ce jucatorul de la FCSB a fost providențial în meciul România – Anglia de la Campionatul European de tineret. Becali este convins că a ‘explodat’ cota lui Coman.

Introdus pe teren în minutul 63 al meciului, la scorul de 0-0, Florinel Coman a obținut un penalty și a înscris de două ori.

„Care e cota lui Coman? Nu are, gata, nu mai are! Păi e inestimabil. Vă mai spun ceva, am vorbit şi cu Giovani şi cu MM. „Nu joacă titular? Staţi liniştiţi, că intră şi dă două goluri”. Nu a dat două, ci trei, că a scos şi penalty. Toţi erau supăraţi că nu joacă, dar le-am zis ce o să facă „Mbappe Coman”. Gata, Coman e alt jucător, a pus şi 4-5 kilograme de muşchi. E altceva acum. Man, Coman, Moruțan nu sunt de vânzare, pentru că sunt mari valori.” Citește continuarea declarației pe realitateasportiva.net.

Florinel Coman (21 de ani) este cotat de Transfermarkt la 3,5 milioane de euro. În sezonul recent încheiat, a reușit 12 goluri și 10 pase decisive pentru FCSB.